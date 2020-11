Voli low cost: le offerte di Volotea per viaggiare in Italia a a Natale, tra dicembre e gennaio. Le info utili.

Tornano le offerte dei voli low cost, dopo lo stop durante l’autunno a causa delle nuove restrizioni per contenere la nuova ondata di contagi da Covid-19. La curva epidemica migliora e i governi europei stanno per allentare le restrizioni, dando l’opportunità ai cittadini europei di viaggiare per il periodo natalizio o almeno di tornare a casa dai loro familiari.

Le compagnie low cost, dunque stanno lanciando le loro offerte per viaggiare a Natale, tra dicembre e gennaio. Dopo Wizz Air e Ryanair arrivano ora le offerte di Volotea. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Voli low cost: le offerte di Volotea per viaggiare in Italia a Natale, a dicembre e gennaio

Con l’allentamento delle restrizioni per la pandemia, nei prossimi mesi, e forse già nel periodo natalizio potremo tornare a viaggiare più liberamente. Le compagnie aree low cost sono già pronte con le loro offerte di voli scontati per la vacanze d’inverno o per tornare dai propri familiari per le feste, per chi studia o lavora fuori (anche se bisognerà essere ancora molto prudenti, come raccomandano le autorità sanitarie).

Da ultimo, anche Volotea lancia le sue offerte per viaggiare in Italia a Natale, nei mesi di dicembre e gennaio e anche per tutto l’inverno. I prezzi dei voli partono da 19,00 euro a tratta ma si possono trovare occasioni anche a prezzi di poco superiori. Di seguito le offerte in dettaglio.

Le offerte di Volotea per dicembre e gennaio in Italia

I voli in offerta da Volotea per dicembre, gennaio e l’inverno in partenza dai principali aeroporti italiani. A partire da 19,00 euro a tratta (salvo ove diversamente indicato).

Partenze da Ancona per:

Cagliari a dicembre 2020 e gennaio 2021

a dicembre 2020 e gennaio 2021 Catania a febbraio 2021

Partenze da Bari per:

Catania a gennaio 2021

a gennaio 2021 Febbraio a febbraio 2021

a febbraio 2021 Palermo a 18,00 euro per marzo 2021

Partenze da Bologna per:

Olbia a dicembre 2020, gennaio e marzo 2021

Partenze da Brindisi per:

Venezia a dicembre 2020

Partenze da Cagliari per:

Verona a dicembre 2020

a dicembre 2020 Torino a febbraio 2021

Partenze da Catania per:

Venezia a gennaio 2021

a gennaio 2021 Bari a febraio2021

a febraio2021 Torino a marzo 2021

Partenze da Genova per:

Cagliari a gennaio 2021

a gennaio 2021 Catania a febbraio2021

a febbraio2021 Napoli a marzo 2021

Partenze da Lamezia Terme per:

Trieste a dicembre 2020

a dicembre 2020 Genova a 32,89 euro a gennaio 2021

a a gennaio 2021 Torino a febbraio 2021

Partenze da Milano Bergamo per:

Olbia a 23,63 euro a dicembre 2020

a a dicembre 2020 Olbia a gennaio 2021

Partenze da Napoli per:

Verona a 21,00 euro a gennaio 2021

a a gennaio 2021 Venezia a 21,00 euro a febbraio 2021

a a febbraio 2021 Genova da 21,00 euro a marzo 2021

Partenze da Olbia per:

Torino a dicembre 2020

a dicembre 2020 Milano Bergamo a marzo 2021

Partenze da Palermo per:

Venezia a gennaio 2021

a gennaio 2021 Torino a febbraio 2021

a febbraio 2021 Verona a marzo 2021

Partenze da Pescara per:

Palermo a dicembre 2020

a dicembre 2020 Catania a gennaio e febbraio 2021

Partenze da Torino per:

Cagliari a gennaio 2021

a gennaio 2021 Catania a febbraio 2021

a febbraio 2021 Lamezia Terme a marzo 2021

Partenze da Trieste per:

Lamezia Terme a dicembre 2020

a dicembre 2020 Palermo a gennaio 2021

Partenze da Venezia per:

Palermo a gennaio 2021

a gennaio 2021 Bari a febbraio 2021

a febbraio 2021 Napoli a marzo 2021

Partenze da Verona per:

Palermo a gennaio 2021

a gennaio 2021 Napoli a febbraio 2021

a febbraio 2021 Catania a marzo 2021

