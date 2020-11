Rudy Zerbi, l’impegno per i bambini che fa commuovere – VIDEO

Da Rudy Zerbi ecco un bellissimo messaggio che riguarda il Natale 2020 che sta per arrivare e come fare per aiutare i più piccoli.

Dal suo profilo Instagram Rudy Zerbi fa emozionare in tantissimi. Il noto volto di ‘Amici’ fa da testimonial per una bella iniziativa rivolta ai più piccoli. Tra un mese sarà Natale e tutti i bambini meritano di essere felici almeno per un giorno. “In particolar modo a Natale 2020, che dovrà essere più speciale che mai”, afferma il buon Rudy. Le difficoltà legate alla pandemia si stanno facendo sentire anche su bimbi. “Ma Babbo Natale non si ferma, questo sarà il Natale più bello di sempre”, dice lui dando degli importanti indirizzi ai quali poter fare riferimento per far sorridere quanti più piccoli possibili.

Rudy Zerbi, un personaggio da sempre molto amato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da rudy_zerbi (@rudy_zerbi)

Ma l’ex presidente di Sony BGM Italia desta la commozione e l’emozione di noi tutti anche per via di uno scatto che riguarda il suo piccolo Leo. Lui è l’ultimo arrivato dei quattro sui figli avuti nel corso della sua vita. Il 51enne di Lodi ha quattro maschi. E Leo chiude questa felice coda con i suoi 3 anni. Zerbi fa vedere una immagine della sua manona che tiene delicatamente quella del bimbo. E fa una domanda ai suoi followers. “Noi ci addormentiamo guardando i cartoni dello Zecchino d’oro e contando fino a cento (di solito a sessanta dormiamo già entrambi). E voi? Come vi addormentavate da piccoli?”. Gli ammiratori si scatenano nel rilasciare testimonianze di dolcezza.

Rudy, quanta commozione nei suoi post social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da rudy_zerbi (@rudy_zerbi)

Presenza fissa ad ‘Amici’ ormai da tantissimo tempo, Rudy si è fatto amare anche ben prima che divenisse un habituée di Canale 5. Merito della sua umanità e del buonumore che sa portare. Inoltre in molti già lo conoscevano per essere spesso ospite nei programmi radiofonici della ‘Gialappa’s Band’, in particolare modo nelle trasmissioni incentrate sul Festival di Sanremo. Dove Rudy in diverse occasioni era riuscito a prevedere il nome del vincitore finale.

