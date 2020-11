Tragedia a La Prova del Cuoco, nuovo lutto: morta la chef Anna Dente, aveva partecipato al programma con Antonella Clerici.

Non ce l’ha fatta Anna Dente, la cuoca e titolare della nota Osteria di San Cesario, che in molti ricordano per le sue incursioni televisive alla trasmissione di Raiuno, ‘La Prova del Cuoco’, invitata da Antonella Clerici. La 77enne regina della cucina laziale era da tempo ricoverata, anche se la famiglia ha sempre mantenuto il riserbo sulle sue condizioni.

Altro grave lutto dunque per la trasmissione televisiva ‘La Prova del Cuoco’ e i suoi protagonisti: qualche settimana fa, infatti, è venuta a mancare la religiosa di origine bosniaca Nevenka Okadar, a tutti nota come suor Stella. Il primo ad annunciarne la scomparsa della religiosa appassionata di cucina sui social è stato Andrea Mainardi.

Chi era Anna Dente, la cuoca protagonista de La Prova del Cuoco

Anna Dente era stata definita da Heinz Beck “regina della cucina laziale” ed era nota per i piatti tradizionali della cucina romana, che preparava ai suoi ospiti. Piatti dunque non “nobili”, ma estremamente saporiti. Qualche giorno fa, in occasione dei 25 anni della nascita del locale, il figlio Emilio Ferracci aveva raccontato le origini del ristorante e come era nata l’idea, fortemente voluta dalla mamma.

Poi aveva spiegato: “Purtroppo oggi la mamma non sta bene, la sua situazione, seppure stazionaria, è molto grave. Ci conforta però enormemente l’affetto degli amici e delle amiche che non smettono di starci accanto e che non smetteremo mai di ringraziare”. Poco fa, su Facebook la figlia Angela ha spiegato che la loro mamma non ce l’ha fatta: “Tra le braccia del suo adorato figlio Emilio, Anna Dente è salita al Cielo e ha raggiunto finalmente la sua Mamma Maria”.