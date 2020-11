Perché la Giornata Contro la Violenza sulle Donne si celebra il 25 novembre? Merito di tre donne che solo in pochi ricordano.

La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne si celebra oggi, 25 novembre, dal 1999. In quell’anno infatti è stata istituita dalle Nazioni Unite per invitare i governi a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema. Il 25 novembre è solo il primo giorno dei “16 giorni di attivismo contro la violenza di genere” che precedono la Giornata Mondiale dei Diritti Umani, celebrata il 10 dicembre. La giornata ricorda un tragico delitto avvenuto in Repubblica Dominicana nel 1960, quando le tre sorelle Mirabal furono violentate, stuprate e torturate per ordine del dittatore Rafael Leonidas Trujillo. Il primo incontro femminista latinoamericano si svolse in Colombia lo stesso giorno del 1981, per celebrare la memoria delle tre attiviste.

Chi erano le sorelle Mirabal, vittime della violenza maschile

Patria, Minerva e Maria Teresa Mirabal vissero durante un regime che negava le libertà dei cittadini e controllava ogni loro azione, con l’appoggio degli Stati Uniti. Il dittatore Trujillo mandava spesso i propri uomini a requisire giovani donne con il solo obiettivo di approfittare o abusarne sessualmente. Dopo una serie di abusi raccapriccianti, le tre sorelle e i rispettivi compagni fondarono il Movimento 14 giugno. Si trattava di un gruppo clandestino che si opponeva alla dittatura.

Il 25 novembre 1960, di ritorno da una visita al carcere dov’erano stati detenuti i mariti, le tre donne furono vittime di un’imboscata. Cinque agenti del Servizio dell’Intelligence militare le sequestrarono, le colpirono ripetutamente, le violentarono e le strangolarono fino alla morte. I corpi delle sorelle Mirabal furono ritrovati a bordo della loro auto, gettata in un precipizio. Da subito si denunciò l’omicidio politico, e il dittatore venne ammazzato nel giugno 1961 durante un attentato.