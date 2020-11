Guarisce dal Covid, anziana di 100 anni sconfigge il virus

Ha un secolo di vita e guarisce dal Covid, una anziana ora sta bene dopo avere vissuto per alcune settimane con il virus in corpo.

C’è tanta gioia per una nonnina che guarisce dal Covid alla veneranda età di ben 100 anni. La bella notizia giunge da San Pietro a Maida, piccolo centro abitato della Calabria, situato in provincia di Catanzaro. Attraverso la propria pagina Facebook personale il sindaco locale, Domenico Giampà, ha dato questo aggiornamento che riguarda una sua anziana concittadina.

Nei giorni scorsi la donna con un secolo esatto di vita era risultata positiva. Poi le sue condizioni sono migliorate, assieme a quelle di altre 8 persone. A fine ottobre San Pietro a Maida aveva dovuto fare i conti con un elevato numero di contagi, circa 60. Che per una località di circa 4mila abitanti non è poco. Tutti i membri della comunità locale, dagli amministratori ai soggetti dell’ambito sanitario fino ai rappresentanti delle forze dell’ordine, hanno saputo prendere le giuste contromisure. Lo rimarca proprio il primo cittadino, che però avverte i propri concittadini a continuare ad avere la massima attenzione.

Guarisce dal Covid, anziana batte il virus a 100 anni

Occorrerà ancora rispettare le regole ben note contro il contagio, allo scopo di arginare il più possibile la circolazione del virus. Tra le norme che prima di tutte non vanno trascurate c’è indossare la mascherina in maniera corretta. Ovvero sia sulla bocca che sul naso, ogni qualvolta si esce ed anche in casa, in presenza di non congiunti. Vanno poi lavate ed igienizzate con appositi gel le mani, più volte al giorno e specialmente quando si è entrati in contatto con oggetti o persone. Ed ancora, vanno assolutamente vietati gli assembramenti. La nonnina che guarisce dal Covid ha dato grande fiducia alla comunità locale ma non bisogna rilassarsi, specialmente con le festività di fine anno ormai molto vicine.

