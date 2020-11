By

Voli, hotel e attività scontate per una vacanza a Barcellona nel 2021. Arriva il Black Friday dei viaggi.

Generalmente il Black Friday è conosciuto come un giorno di grandi sconti, ma soprattutto sul web e per oggetti di elettronica. Chi avrebbe mai pensato che anche una città potesse decidere di aderire a questa giornata? Forse nessuno, ma dato il periodo storico Barcellona ha deciso di lanciare una campagna Black Friday per incentivare le persone ad acquistare una vacanza per il 2021.

Il Black Friday per una vacanza a Barcellona

Se la pandemia in questo particolare periodo storico la sta facendo da padrona, limitando se non annullando completamente i viaggi, c’è chi pensa al futuro. Infatti sembra che la speranza di tutti sia di riprendere, almeno in parte, una vita normale nel 2021.

Così come le vacanze. E allora per incentivare il turismo Barcellona aderisce al Black Friday con un’ampia gamma di sconti su voli, hotel, musei…

Che sconti ci saranno?

L’ente del turismo della città spagnola ha deciso che per 4 giorni, dal 27 al 30 novembre sul sito VistBarcelona si andrà sulla piattaforma barcellonablackfriday.com e qui si potranno scoprire tutti gli sconti. Ad esempio, come riporta TTG viaggi, potrete usufruire di:

2 biglietti al prezzo di uno per diverse attività culturali in città

sconti per una notte negli hotel più esclusivi della città

30% di sconto sulle spa degli hotel sopra citati

sconto per l’Articket per visitare i musei di Barcellona per 12 mesi a 17,50 euro

sconto del 20% in alcuni ristoranti

Sconti anche sui voli aerei per Barcellona

Per quanto riguarda i voli, il Black Friday di Barcellona arriva anche in questo settore. Grazie ad una collaborazione con Vueling, infatti, si potranno acquistare biglietti aerei per qualsiasi aeroporto con il 25% di sconto fino ad ottobre 2021.

Insomma, visitare Barcellona con degli sconti molto interessanti oggi è possibile grazie a questo particolarissimo Black Friday. A voi non resta che decidere se questa straordinaria e poliedrica città è la meta giusta per una vacanza nel 2021!

Chiaramente tutto questo a patto che la tragica pandemia di cui siamo vittime sia terminata per il prossimo anno o che, per lo meno, sia ridotta e che i vaccini e le cure siano efficaci. La voglia di viaggiare, infatti, è ben presente in tutti noi. La voglia di ricominciare a muoversi anche. E la speranza di riprendere la nostra vita normale si fa sentire.