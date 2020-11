Vignola, Gratta e Vinci da record: “2 milioni di euro, stava per svenire”

La dea bendata bacia Vignola, Gratta e Vinci da record, la titolare dell’edicola: “2 milioni di euro, stava per svenire”.

Una vincita fortunatissima al Gratta e Vinci fa festeggiare Vignola, in provincia di Modena: Barbara Giovanelli, Titolare dell’edicola Arcobaleno di via Geo Ballestri, ha spiegato in diverse interviste che un giocatore ha investito appena 10 euro portandosi a casa una somma davvero consistente, ovvero 2 milioni di euro.

Dopo aver grattato il biglietto, pensava di aver letto male e invece la dea bendata ha scelto proprio lui, un cliente abituale di quell’edicola. I titolari della ricevitoria ed edicola in cui è stato grattato il biglietto fortunato conoscono infatti bene il vincitore, ma non intendono rivelarne l’identità.

Un cliente abituale il vincitore di 2 milioni di euro al Gratta e Vinci a Vignola

Ne tracciano comunque un identikit per sommi capi: un uomo tra i 55 e i 60 anni, che appunto era un cliente abbastanza fisso. La titolare dell’edicola ha rivelato in alcune interviste di aver pensato che quell’uomo potesse svenire lì in qualsiasi momento, dopo essersi accorto dell’incredibile vincita. Infatti, l’uomo era incredulo, si è seduto un attimo e poi è andato via. Il cliente solitamente acquista giornale e sigarette, ha spiegato la titolare dell’edicola.

La signora spiega insomma che di tanto in tanto tentava la fortuna col Gratta e Vinci. Stavolta, gli è andata proprio bene. Non è la prima volta che l’edicola e tabaccheria, che da tre anni ha questa gestione, viene baciata dalla dea bendata. Un paio di anni fa, c’è stata una vincita abbastanza fortunata al Lotto, ma di “solo” 40mila euro, nulla rispetto a quanto avvenuto qualche ora fa.