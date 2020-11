Panico nella casa del Grande Fratello, l’annuncio di Signorini gela i concorrenti

L’annuncio a sorpresa di Alfonso Signorini nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip ha spiazzato i concorrenti.

Il Grande Fratello di Alfonso Signorini continua ad ottenere successo di pubblico. Da quando il direttore di Chi ha preso in mano le redini della trasmissione, il reality ha raggiunto i fasti del passato e Mediaset ha deciso di sfruttare il trend. Ieri sera il conduttore ha dovuto fare un annuncio a sorpresa che non è stato molto gradito all’interno della casa più spiata d’Italia.

La produzione ed il conduttore hanno deciso di comunicare la decisione, prendendo il discorso alla lontana. I concorrenti sono stati prima invitati a vedere un video con la raccolta dei momenti più significativi della trasmissione sino ad ora, un vero e proprio viaggio nelle emozioni. Concluso il filmato, i concorrenti sono tornati in salone e si sono trovati di fronte alla busta rossa. Una volta aperta hanno scoperto che la produzione aveva deciso di prolungare il programma sino alla metà di febbraio.

Grande Fratello Vip: l’annuncio di Signorini sconvolge i concorrenti

Una volta aperta la busta, Signorini ha spiegato le motivazioni di questa decisione ai concorrenti, i quali sono sembrati tutti piuttosto contrariati. Per smorzare il malumore all’interno della casa il conduttore ha concesso ad ognuno di loro una sorpresa, un video messaggio di incoraggiamento da parte di parenti, figli e amici. Per la Gregoraci c’è stato un messaggio di Nathan Falco, per Dayane della figlia Sofia, mentre per Enock del fratello Mario Balotelli. Cambia anche il palinsesto televisivo, d’ora in avanti, infatti, la trasmissione andrà in onda solamente il lunedì sera.