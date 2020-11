Giacomo Urtis è entrato da poco nella casa del Grande Fratello Vip. Anche il chirurgo delle star si è sottoposto a qualche intervento.

Urtis è conosciuto da molti per essere il chirurgo dei vip. Nonostante il suo lavoro principale sia quello di assecondare i desideri dei suoi clienti, anche lui non si è sottratto a qualche “ritocchino”.

Leggi anche -> GF Vip, la confessione imbarazzante di Giacomo Urtis

La sua passione per la bellezza l’ha porta ad essere molto conosciuto e a farsi strada. Ora che è entrato nella casa del GF, la lente di ingrandimento è stata messa sopra di lui e da lì sono iniziati anche i gossip. Il bel dottore avrebbe proprio cambiato fisionomia in tutti questi anni.

Leggi anche -> GF Vip, Giacomo Urtis lancia una bomba: De Blanck sconvolta

Grande Fratello VIP: scopriamo come è cambiato Giacomo Urtis

Il nuovo gieffino ha aperto diverse cliniche. Troviamo la Dr. Urtis Clinic a Roma, a Milano e a Londra, nonché diversi centri per il dimagrimento medico. Il dottore ha anche una linea di prodotti cosmetici. Si è laureato in Medicina e Chirurgia per poi specializzarsi in Dermatologia e Venereologia. Il tutto è stato coronato da un master in Chirurgia Estetica. L’amore per la bellezza è eguagliato solo da quello per la tv. Il dottore non è nuovo ai programmi televisivi perché in passato aveva partecipato all’Isola dei Famosi e alla web serie The Lady. Era poi approdato anche da Barbara D’Urso prima di entrare nella Casa.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

E’ proprio il suo ingresso nella casa che ha alzato un polverone sui suoi cambiamenti estetici. Già nel 2019 aveva ammesso che la sua trasformazione non era stata naturale. A FanPage aveva dichiarato di essersi sottoposto a lifting per eliminare le rughe dal viso. Mentre era ospite dalla D’Urso ha parlato dell’esportazione di 9litri di grasso, della rimodellazione del lato b e del corpo in generale.

Leggi anche -> Giacomo Urtis fidanzato? Chi è l’ex gieffina Adriana Peluso

“E’ una tecnica medica nuova che arriva dal Sud America e ho voluto sperimentare a mo’ di cavia sul mio corpo prima di proporla ai miei clienti. Ora ho bicipiti, tricipiti, addominali, pettorali e braccia senza nemmeno un residuo di materiale lipidico. Mi sono fatto rimodellare anche il lato b, ho scelto una forma ‘a diamante’ che ricorda quella dei ballerini brasiliani di samba”, ha dichiarato il dottore. Al suo ingresso nella casa, molti hanno notato la sua trasformazione tra cui lo stesso Zorzi che ha affermato di averlo visto “due facce fa“.