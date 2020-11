Lorenzo Crespi, accuse a D’Urso e Carlucci: “Una bugiarda, l’altra cattiva”

Duro sfogo da parte di Lorenzo Crespi contro due amatissime presentatrici televisive. Si tratta di Barbara D’Urso e di Milly Carlucci.

Negli scorsi mesi l’attore Lorenzo Crespi aveva rilasciato dichiarazioni polemiche nei confronti di diverse situazioni. Non ultima quella riguardante il cosiddetto Ares Gate che ha coinvolto il produttore televisivo Alberto Tarallo. Adesso però il 49enne apprezzatissimo interprete originario di Messina ha speso parole non certo di elogio per altre due figure molto note ed importanti del piccolo schermo italiano.

Si tratta di Milly Carlucci e di Barbara D’Urso. Nei confronti della prima arriva l’accusa di essere “cattivissima, la persona più cattiva che io abbia mai conosciuto nella televisione italiana. Nessuno mi ha mai chiesto scusa per ‘Ballando con le Stelle’, io del resto non mi pento di nulla”. Il riferimento è alla burrascosa partecipazione di Lorenzo Crespi al noto show di danza nell’edizione del 2010. In tale circostanza lui ruppe con la produzione e si finì con una querela da un milione di euro. Ma l’attore siciliano riserva dei siluri belli grossi anche a Barbara D’Urso. “Lei è la più bugiarda di tutte”.

Lorenzo Crespi, parole durissime verso Milly Carlucci e Barbara D’Urso

La carriera del messinese ha visto quest’ultimo ottimo protagonista in diverse produzioni a partire dalla fine degli anni ’80. “E proprio fino a ‘Ballando con le Stelle’ nel 2010. Sono stati 20 anni di recitazione molto belli, poi qualcuno mi ha fatto fuori”. Crespi infine fa sapere di avere rifiutato l’offerta a partecipare a ‘L’Isola dei Famosi’ per due volte in due settimane. La sua aspirazione è quella di tornare a recitare e ad esibirsi per il suo pubblico. Di recente ha infine fatto capire di avere avuto un flirt con ben due donne attualmente presente nella casa del ‘Grande Fratello Vip 2020’. Una sarebbe Elisabetta Gregoraci, frequentata durante la loro partecipazione in comune a ‘Buona Domenica’ tra il 2006 ed il 2008.

