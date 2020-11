Conte, tosse e raffreddore da Lilli Gruber: come sta il premier

Intervenuto ieri sera a ‘Otto e mezzo’, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è mostrato decisamente raffreddato: come sta.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è presentato ieri sera nella trasmissione di La7 ‘Otto e mezzo‘ per parlare dell’attuale situazione sanitaria e sociale, ma anche delle prossime misure. In questi giorni, infatti, si parla molto di ciò che si potrà e non potrà fare per le vacanze natalizie e il premier si è visto più volte costretto a smorzare gli entusiasmi. La scorsa settimana ha chiarito che i festeggiamenti con i parenti dovranno essere sobri e dunque che le cene potranno riguardare solo il nucleo stretto della famiglia.

Per dicembre è possibile rivedere negozi e ristoranti aperti, ma non pensare ad uscite serali in pub e locali notturni. C’è anche la possibilità di rivedere le scuole aperte, ma non sarà in ogni caso possibile organizzare le tradizionali settimane bianche. La linea del governo rimane chiara: aperture per i servizi più importanti, ma linea dura per le attività e gli eventi a maggior rischio di contagio. Ieri sera, dunque, Conte ha ribadito questi concetti anche a Lilli Gruber e al pubblico di La7.

Conte, tosse e raffreddore preoccupano il web: come sta

I telespettatori tuttavia non si sono concentrati su quello che il premier ha detto durante la trasmissione. Tutti, infatti, hanno notato come le condizioni di salute di Conte fossero deficitarie. Il premier ha tossito numerose volte, aveva cali di voce continui e si percepiva che era molto raffreddato. Per alcuni si poteva trattare del segnale di un contagio da Covid e si sono preoccupati per le sue condizioni. Tuttavia bisogna ricordare che gli ospiti delle trasmissioni televisive si sottopongono al test antigenico rapido prima di comparire in tv. Dunque il premier è negativo al covid-19 e quei sintomi sono da attribuire ad un semplice raffreddore stagionale.