Elisa D’Ospina, l’eleganza fatta donna: che forme e che sorriso – FOTO

Bellissima Elisa D’Ospina, la modella vicentina appare come sempre in tutta la sua sensualità. Lei indossa i suoi capi firmati ed è uno schianto.

La sensualità non ha confini quando si parla di Elisa D’Ospina. La veneta, che il prossimo 3 dicembre festeggerà il compleanno, si mostra mettendo in risalto la bellezza che da sempre la denota. Al contempo però spiccano anche la dolcezza del suo sorriso e la spigliatezza che traspare dallo sguardo. Lei scherza nel presentare alcuni capi della linea di abbigliamento femminile che porta il suo nome. “Io mi vesto da Capodanno per star sotto le coperte, dalle vostre parti tutto bene?”. Ed è sempre una bomba di femminilità, capace di ammaliare i fans.

La strepitosa Elisa si conferma ancora una volta icona di stile e di classe. L’esempio perfetto di come dovrebbe essere una donna, capace di dire tanto anche restando in silenzio. Non poteva essere altrimenti quindi la inevitabile e consequenziale cascata di ‘mi piace’ e di commenti da parte di tantissimi ammiratori ed anche ammiratrici. Tutti sono incantati dal modo di porsi così naturale e semplice della D’Ospina.

Elisa D’Ospina, tutte le donne dovrebbero essere come lei

Ed è risaputa pure la crociata che la modella di Vicenza ha intrapreso contro il malcostume da parte di alcune case di moda di imporre l’anoressia alle loro ragazze. Pur di sfilare ci sono giovani e giovanissime che non pensano ai risvolti nefasti incontro ai quali può andare la loro salute. Lei invece fa sfoggio delle sue giunoniche forme e dà un esempio di come sono le donne vere.

