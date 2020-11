Paolo Conticini attacca, Raimondo Todaro risponde furibondo

Le polemiche tardano a terminare dopo la fine dell’edizione di Ballando con le Stelle: protagonisti Paolo Conticini e Raimondo Todaro

Terminata la nuova edizione di Ballando con le Stelle, ma le polemiche non finiscono mai. Così l’attore Paolo Conticini, partner di Veera Kinnunen, ha attaccato il professionista Raimondo Todaro, che è stato protagonista insieme ad Elisa Isoardi. Durante la trasmissione di Domenica In lo stesso attore ha svelato: “Ho tentato di essere più semplice possibile, non inventandomi niente: nessuna storia d’amore, nessuno scoop”, le sue parole sono rivolte proprio alla coppia che si è avvicinata sempre di più nel corso degli ultimi mesi. E così dal profilo Instagram è arrivata la risposta del ballerino professionista: “Caro Paolo Conticini, noi abbiamo sempre affermato di non esserci mai visti fuori dagli studi. Se poi qualcuno pensa che non sia vero, non dipende da noi. La verità è che eri il favorito e se non hai vinto non è certo per colpa nostra anzi”. Poi ha aggiunto: “Ascolta bene le parole di Ivan Zazzaroni che a sua insaputa aveva il microfono aperto…”.

Paolo Conticini attacca, la risposta Raimondo Todaro

E così successivamente in un’altra Stories su Instagram Raimondo ha pubblicato l’audio in cui si ascolta chiaramente in cui Zazzaroni ha affermato “devono vincere 5 a 0”. Infine, è arrivata anche la terza Stories, la più polemica in assoluto: “Prossima volta prima di parlare sciacquatevi la bocca”. L’edizione di Ballando con le Stelle è terminata con il primo posto di Gilles Rocca e Lucrezia Lando, mentre in seconda posizione si sono posizionati Paolo Conticini e Veera Kinnunen. Infine, sul gradino più basso ci sono stati Alessandra Mussolini e Samuel Peron. Soltanto al quarto Elisa Isoardi e Raimondo Todaro.