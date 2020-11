Elisa Isoardi e Raimondo Todaro non avrebbero preso bene sconfitta a Ballando con le Stelle, che li ha piazzati al quarto posto. Ecco cosa è successo.

Il percorso di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle non è stata particolarmente felice, ma sicuramente è stata una delle più seguite e appassionanti del programma. Nonostante i vari incidenti, l’affetto del pubblico non si è mai affievolito e ha fatto credere alla coppia di poter arrivare facilmente sul podio dei vincitori. E invece ieri sera, durante la puntata finale del dance show condotto da Milly Carlucci, la Isoardi e Todaro sono stati piazzati al quarto posto, a pari merito con Costantino Della Gherardesca e Daniele Scardina. Per loro, quindi, nessuna coppa, ma una semplice medaglia. Durante la premiazione la delusione era evidente sul volto di entrambi i concorrenti. Quando sono andati a prendere le medaglie, tra l’altro, la conduttrice si è lasciata sfuggire anche un commento parecchio infastidito: “Il nostro percorso non è stato capito fino in fondo”, ha detto la Isoardi. Ma quello che ha attirato l’attenzione del pubblico è stato Raimondo che, evidentemente arrabbiato e stizzito, si è tolto la medaglia dal collo pochi secondo dopo aver scattato la foto commemorativa, e si è allontanato in fretta dallo studio trascinandosi dietro Elisa.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Elisa Isoardi, la rivelazione su Raimondo: “Mi sto innamorando”

Ballando con le Stelle, caos dietro le quinte dopo la sconfitta di Isoardi e Todaro

Ma la Isoardi, se lì per lì sembrava aver reagito con apparente tranquillità alla delusione, dietro le quinte ne ha combinate delle belle. Un tweet anonimo ha scritto: “Da dietro le quinte mi dicono che la Isoardi abbia lanciato la medaglia dei quarti classificati a terra e l’abbia calpestata con il piede buono”. E un altro tweet fa eco: “La Isoardi eliminata è scappata dallo studio e non ha rilasciato nemmeno le interviste backstage?”. Nessun podio dunque per la coppia più amata dello show, ma restano le emozioni provate durante un anno così difficile, trascorso insieme: “Io e Raimondo? Mi sto innamorando, ci vogliamo bene”, ha dichiarato la conduttrice nella clip mandata in onda prima dell’esibizione finale. Il maestro di ballo ha aggiunto: “È stato l’anno più brutto della mia vita, anche per lei non è stato un granché. Cosa siamo io ed Elisa? Non lo sappiamo neanche noi, lo scopriremo”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!