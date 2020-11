Il dramma di Ludovica Pagani, grave lutto per la giornalista e influencer: lo ha annunciato lei stessa su Instagram.

Sicuramente è una delle giornaliste sportive più amate dal pubblico maschile: nata a Bergamo il 25 giugno del 1995, Ludovica Pagani ha vissuto un punto di svolta nella sua vita professionale quando, grazie alla sua presenza scenica, entra a far parte di una trasmissione sportiva su Bergamo Tv. Da quel momento in poi, la sua carriera è stata in ascesa.

Nelle scorse ore, la giornalista e influencer, che è seguita sul suo profilo Instagram da oltre 2,6 milioni di follower, ha scelto proprio i social network per rendere pubblico il suo dolore. La giovane donna ha infatti avuto un grave lutto in famiglia. Si è spento suo nonno. Sul suo profilo Instagram ha condiviso due foto insieme all’anziano.

L’ultimo saluto al nonno di Ludovica Pagani: lutto per la giornalista

Il suo è stato un modo di porgere all’amato nonno un ultimo saluto: “Sempre sarai nel cuore, ciao nonno”, ha scritto. Laureata in management a Milano e diventata a tutti gli effetti una star dei social e della televisione, nonostante la giovanissima età, Ludovica Pagani ha utilizzato le sue stories di Instagram per spiegare ai suoi follower quanto è accaduto nella sua famiglia, colpita dal grave lutto per la morte del nonno

Ha spiegato infatti la nota influencer e giornalista, conduttrice di Casa Pagani, su Radio 105: “Purtroppo, mio nonno è venuto a mancare qualche ora fa, per patologie pregresse, nulla a che vedere con il Covid. Volevo avvisarvi che mi assenterò qualche giorno dai social e questo weekend non ci sarà il mio programma radiofonico. Scusatemi so che capirete. Grazie”. Poi sono arrivate le due foto insieme al nonno pubblicate su Instagram, una in bianco e nero mentre lo abbraccia e l’altra a colori, in cui l’uomo appare meno sofferente.