Laura Agea: chi è la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio

Laura Agea è la 42enne sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri degli Affari Europei. Ma cosa sappiamo sulla ex europarlamentare umbra?

La 42enne Laura Agea ricopre il ruolo di sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a partire dal 16 settembre di quest’anno.

L’ex parlamentare del Movimento Cinque Stelle, sarà questa sera ospite a Quarta Repubblica, il talk show condotto dal giornalista Nicola Porro. Tutto quello che sappiamo sulla Agea, la sua carriera e la sua vita privata.

Laura Agea, carriera e vita privata

Laura Agea è umbra, è nata a Narni, in provincia di Terni il 17 febbraio nel 1978, quindi ha 42 anni. E’ cresciuta nella città di Castello e ha frequentato l’Università degli Studi di Urbino, conseguendo la laura quadriennale in Sociologia. Dopo la laurea, ha partecipato ad un Master in Scienze Amministrative e ha proseguito gli studi a Perugia, dove si è poi laureata in Scienze e Tecniche dei Processi Psicologici.

Nel 2014, la Agea è entrata in Parlamento con il Movimento Cinquestelle, di cui diventa anche Capo Delegazione e venendo eletta deputata del Parlamento europeo ottenendo 39.628 voti di preferenza. Il suo ruolo di europarlamentare del MCS è terminato l’anno scorso, nel 2019. Dal 16 settembre di quest’anno Laura Agea ha iniziato a ricoprire il ruolo di Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il governo di Giuseppe Conte.

Nonostante non si sappia molto sulla sua vita privata, i profili social della Agea sono molto attivi ed aggiornati, soprattutto instagram, dove spesso pubblica scatti mentre si trova all’opera. In un post che risale al 14 ottobre, infatti, Laura Agea ha pubblicato un selfie “rubato” con il Presidente Conte, durante il suo discorso al Parlamento. Nella didascalia ha regalato anche qualche parola di conforto per il difficile momento che sta attraversando il paese: “Possiamo superare questo momento difficile ma dobbiamo prestare le dovute attenzioni e dimostrare ancora una volta quella responsabilità e quel senso civico che tutto il mondo ci ha riconosciuti. Uniti possiamo farcela. Coraggio!”