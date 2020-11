Incidente stradale, morti 18enne e fidanzata incinta di 17 anni | FOTO

Perdono la vita due giovanissimi fidanzati, a seguito di un grave incidente stradale. Lui era maggiorenne da poco, lei aspettava un bimbo.

Nella serata di ieri un terribile incidente stradale ha portato alla morte di due giovanissimi. A perdere la vita sono un ragazzo di 18 anni ed una 17enne originaria del Costa Rica ma in Italia sin dai suoi primi giorni di vita. Vita che purtroppo è finita in maniera tanto tragica quanto prematura.

I due erano fidanzati e lei era anche incinta, con la scoperta compiuta soltanto qualche mese fa. Il 18enne, che pure aveva raggiunto la maggiore età da poche settimane, è andato a sbattere contro un trattore. Da quello che è stato possibile osservare, i soccorritori e gli esponenti delle forze dell’ordine accorsi hanno potuto constatare come il mezzo pesante sia sbucato all’improvviso davanti all’auto, una Mercedes Classe A, andata completamente distrutta nell’impatto. Lo schianto ha avuto luogo a Villasor, su di un tratto della locale Strada Statale 196, in provincia di Cagliari.

Incidente stradale, i due ragazzi morti sul colpo

La Mercedes si trovava in fase di sorpasso ad un altro veicolo. Di colpo è spuntato il trattore. L’incidente stradale ha provocato la morte dei due giovanissimi fidanzati sul colpo. Sul posto sono intervenuti delle ambulanze, i carabinieri di stanza a Sanluri ed i vigili del fuoco. Il conducente del trattore ha rimediato lesioni importanti ed ha ricevuto un ricovero urgente in codice rosso in ospedale. Nonostante ciò l’uomo, 64 anni, sembra non sia in pericolo di vita. Questo incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 21 novembre 2020, intorno alle ore 18:30.

