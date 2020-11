Guendalina Tavassi vita privata, chi è il marito Umberto D’Aponte

Cosa sapere su Guendalina Tavassi e la sua vita privata, chi è il marito Umberto D’Aponte: la vicenda dei video rubati alla coppia.

Sta facendo molto discutere in questi giorni la denuncia di Guendalina Tavassi e suo marito Umberto D’Aponte i quali hanno subito un duro colpo da mandare giù e che riguarda dei video a luci rosse trafugati da ignoti. La 34enne showgirl romana ha affrontato la situazione sul suo profilo Instagram, non riuscendo ad un certo punto a trattenere le lacrime.

Il suo appello è che i video non vengano diffusi e anzi spiega di avere paura che finiscano su Pornhub o che vengano inviati in privato via Whatsapp. Non sarebbe la prima volta che a un vip accade qualcosa del genere. Ma se lei è famosa nel mondo della tv, chi è il marito sposato ormai diversi anni fa? Scopriamolo insieme.

Cosa sapere su Umberto D’Aponte, marito di Guendalina Tavassi

Umberto D’Aponte, imprenditore napoletano, ha conosciuto la futura moglie in treno, mentre la showgirl si recava proprio nel capoluogo partenopeo. In sostanza, tra i due è esploso il tradizionale colpo di fulmine, che li ha portati a sposarsi nel 2013. La coppia ha due figli, Chloe e Salvatore. Inoltre, la showgirl ha un’altra figlia, Gaia, che ha avuto da una precedente relazione. L’uomo appare molto legato anche alla ragazzina, pur non essendo il padre la tratta anzi come fosse sua figlia.

Guendalina Tavassi ha parlato così dell’incontro col futuro marito: “Il mio treno fu cancellato e dovetti prenderne un altro, quello dove il destino mi ha fatto conoscere Umberto”. A quanto pare, l’uomo stava proprio parlando di lei, in quanto sembra conoscesse il ragazzo che all’epoca frequentava la showgirl. Senza farsi troppo intimidire, si è presentata davanti e si è fatta riconoscere, così hanno iniziato a parlare. Lei racconta: “Dopo tante sofferenze ho trovato l’amore della mia vita”.