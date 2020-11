Caduta di stile per Federico Fashion Style: nel suo calendario dell’avvento da 100 euro caramelle del discount, fans delusissimi.

Federico Fashion Style, forse il parrucchiere più famoso del mondo televisivo, è in questi giorni protagonista di una triste “caduta di stile”. Per inaugurare il periodo natalizio Federico ha deciso di mettere in vendita un calendario dell’avvento, dal prezzo di 100 euro. Negli ultimi anni si sono moltiplicati a vista d’occhio i brand che hanno scelto d’investire in questo tipo di calendario, che inizia ad essere molto apprezzato non più solo dai bambini ma anche dai fans più grandi. Ma Federico non ha avuto fortuna, e il suo calendario è finito subito al centro del gossip italiano per alcuni dettagli non trascurabili.

La caduta di stile di Federico Fashion Style

La prima recensione al calendario dell’avvento creato da Federico Fashion Style arriva dal canale YouTube di The Lady. La ragazza si occupa di recensire i calendari più famosi, e tra i tanti ha dedicato un video di quasi 22 minuti a quello creato dal parrucchiere. Le sorprese, però, non sono state particolarmente apprezzate. Oltre ad un buono piega nel salone di Federico, 4-5 prodotti per capelli e un mini tester di profumo, la maggior parte di caselle del calendario erano “riempite” solo da caramelle di una marca in vendita all’Eurospin, discount decisamente poco “stiloso” e in linea con l’identità di Federico. La scelta è stata definita dai followers una caduta di stile, e Federico è stato soprannominato “Federico Fashion Spin”. Se nel video recensione The Lady si dimostra più neutrale possibile, i fans nella sezione commenti si scatenano contro Federico: “Mettere delle caramelle dell’Eurospin in un calendario, buone per carità, ma per me è una caduta di stile. Poteva far fare dei pack personalizzati o mettere qualche dolcetto più ricercato. Il regalo del 25 è imbarazzante soprattutto in questo periodo…”, scrivono. E ancora: “Nulla togliere ai dolci dell’Eurospin, che a parer mio sono buonissimi, ma visto che lui si professa fashion e che ha messo in vendita un calendario dal budget non economico metti dei cioccolati di marca! Un po’ tirchietto, però intanto i 100 euro se li è presi tutti ahahah”. Qui sotto vi lasciamo il video pubblicato da The Lady.

