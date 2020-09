Antonella Mosetti attacca Federico Fashion Style | “Il salone degli orrori”

Antonella Mosetti si scaglia contro Federico Fashion Style a “Live non è la D’Urso”: “Il tuo è un salone degli orrori”.

Una lite tremenda è scoppiata ieri sera a “Live non è la D’Urso” tra Federico Fashion Style e Antonella Mosetti. Federico Lauri (in arte “Fashion Style) ha ricevuto di recente una multa di oltre mille euro, a causa della scarsa trasparenza del listino prezzi presente nel suo salone. Il tutto è scaturito da un esposto del Codacons, ma del costo degli interventi di bellezza di Federico si è lamentata anche Antonella Mosetti. Sarebbe stata proprio la stessa Antonella a iniziare Federico al mondo dello spettacolo ma, stando a quanto racconta la Mosetti, in cambio avrebbe ricevuto “solo danni”. La donna si è lamentata sopratutto di alcune extension applicate talmente male da danneggiarle tutti i capelli, oltre che ad essere costate un occhio della testa. Il mancato pagamento del dovuto ha innescato una lite furiosa che dura da anni.

Federico Fashion Style, bufera intorno ai prezzi del suo salone

Antonella Mosetti ha raccontato di aver bloccato ormai da anni il numero di telefono dell’ex amico parrucchiere. “Il tuo è il salone degli orrori” ha detto di fronte a Barbara D’Urso. “Ti ho portato al successo, nessuno la fa. Tu invece mi hai rovinato i capelli, per fortuna grazie a una professionista sono riuscita a recuperare la situazione. E poi mi hai presentato un conto…”. Federico non ha accettato le critiche, e ha risposto: “Ti eri messa delle extension e ti ho mostrato un preventivo che hai accettato, la tua carta di credito non passava”. La Mosetti allora ha perso la testa: “Vuoi dire che non avevo soldi? Sono una donna di casa, non li butto per certe stronzat*. I soldi te li ho dati tesoro, sei solo un grandissimo bugiardo. Lo sai perché non piaci alla gente? Perché non sei umile. Sempre pronto a parlare male degli altri”. A lamentarsi ad alta voce dei prezzi del salone di Federico sono state anche Elena Morali e Chiara Facchetti, famosa influencer che ha realizzato il video dal quale tutto è partito: nella registrazione la Facchetti mostrava uno scontrino cui saldo finale era 3350 euro. Chiara ha raccontato: “Proprio da Federico Fashion Style ho ricevuto una denuncia per diffamazione a mezzo web, che poi è stata archiviata”.

