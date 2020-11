Claudio Gioè, single o fidanzato? Perché l’attore non ha figli

Cosa sappiamo di Claudio Gioè, single o fidanzato? La sua vita privata, una sola grande storia, perché l’attore non ha figli.

Protagonista di molte pellicole cinematografiche di successo, ma anche di fiction televisive che lo ha reso noto al grande pubblico, Claudio Gioè è sicuramente un attore molto apprezzato: palermitano di nascita, studente presso il Liceo Classico Giuseppe Garibaldi, poi diplomato presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico a Roma, poco si sa sulla sua vita privata.

L’attore che ha esordito sul grande schermo in The Protagonists, per la regia di Luca Guadagnino, pellicola del 1999 in cui interpreta il personaggio di Happy, non ha mai parlato troppo di sé stesso. Quel che è certo è quello che sappiamo dai suoi film e dalle interviste. Ad esempio, molto importante nella sua formazione è il personaggio di Salvo Vitale in I Cento Passi.

La vita privata dell’attore Claudio Gioè: single o fidanzato?

Sappiamo anche che l’attore classe 1975 non è sposato e non ha figli. Non si sa molto delle sue precedenti relazioni, né sappiamo se attualmente sia fidanzato oppure no, anche perché Claudio Gioè non molto avvezzo né all’uso dei social, né a raccontare troppo di sé stesso. L’unica relazione sentimentale importante nota dell’attore palermitano doc è stata quella con la sua collega attrice Pilar Fogliati.

I due a quanto pare sono stati insieme per ben quattro anni: si sono lasciati infine un paio di anni fa. 17 anni di differenza nella coppia non sembravano pesare più di tanto e anzi tra i due sembrava esserci grande feeling. La loro fu un’intensa storia d’amore, ha confessato in un’intervista rilasciata qualche tempo fa a ‘Che tempo che fa’ proprio l’attore palermitano. Dopo la fine della loro relazione, invece, non sappiamo se Claudio Gioè abbia avuto altri rapporti.