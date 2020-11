Vite in fuga, dove è stata girata la fiction: tutti i luoghi del set. Questa sera, in prima serata su Rai 1, andrà in onda la prima puntata della fiction con protagonisti Anna Valle e Claudio Gioè. Ecco dove si trovano le location della nuova serie televisiva.





L’ultima fiction, firmata Rai, andrà in onda questa sera in prima serata. Ad intrattenere il pubblico televisivo sarà un thriller che racconta le vicende di una famiglia normale, stravolta all’improvviso da qualcosa che cambierà per sempre il corso delle vite dei suoi componenti. Scopriamo insieme dove si trovano i luoghi protagonisti della serie televisiva, composta da sei episodi e diretta da Luca Ribuoli.

Vite in fuga, dove è stata girata la fiction televisiva: tutti i luoghi e le location del set

Gli spettatori di Rai 1 potranno assistere questa sera alla prima puntata della nuova fiction televisiva con protagonisti Claudio Gioè e Anna Valle. Si tratta di un thriller incentrato sulla vicenda di una famiglia, la cui vita verrà completamente sconvolta quando succederà qualcosa che cambierà completamente il corso delle vite dei suoi componenti.

Claudio infatti, marito di Silvia e padre di due figli, verrà sospettato dell’omicidio di un suo amico e collega e questo costringerà lui e la sua famiglia a cambiare identità e a scappare tra i monti dell’Alto Adige, tentando di dimostrare la propria innocenza.

Le Dolomiti diventano dunque le protagoniste degli splendidi scenari della fiction. Precisamente la serie televisiva è stata girata, a partire dall’aprile del 2019, tra Bolzano e Merano. Gli spettatori perciò potranno scorgere i paesaggi di Ortisei e della Val d’Anna, ma anche di Selva di Val Gardena e di Passo Gardena. Le riprese inoltre si sono sviluppate anche a Castelrotto, in Alpe di Siusi, circondato dal parco naturale dello Sciliar e in Val d’Ultimo, nel Parco Nazionale dello Stelvio, così come anche del paese di Bressanone, in provincia di Bolzano.

Roma è invece la protagonista dei luoghi nei quali si trova a vivere la famiglia Caruana, nella prima parte della serie, prima di decidere di fuggire verso le Dolomiti.

