Come sta la popstar Britney Spears, il dramma della cantante: “Come un paziente in coma”, secondo il suo avvocato.

Sta sempre peggio la cantante Britney Spears, che a fine anni Novanta sconvolse il panorama discografico mondiale e oggi invece è in piena crisi di identità. La sua vita negli ultimi anni è stata a dir poco burrascosa, tra ricoveri forzati, battaglie legali contro il padre Jamie, divieti di qualsiasi natura. Anche per tale ragione, è nato un movimento di opinione che punta a ‘salvarla’.

Il movimento si chiama espressamente Free Britney e la madre della cantante Lynne è volata a Los Angeles più volte per aiutarla a liberarsi dalla gabbia in cui la popstar è tenuta prigioniera dal papà. L’uomo da parte sua non solo si difende, ma spiega che tocca al tribunale della California prendere una decisione in merito a sua figlia: “Non sono affari di nessun altro”.

Le condizioni di Britney Spears preoccupano i fan

Nelle scorse settimane, era emersa poi la notizia riportata dal sito americano Tmz che rilancia le parole dell’avvocato della popstar, Sam Ingham: sostanzialmente Britney Spears non solo non sarebbe in grado di intendere e volere, ma le sue facoltà mentali sarebbero di fatto azzerata. Il suo legale – secondo il noto sito americano legato al mondo dello spettacolo – “durante un’udienza per la nomina di un nuovo tutore, ha paragonato le facoltà mentali di Britney a quelle di una persona in coma, che vista la situazione fa parlare al suo posto un avvocato”.

La popstar intanto è riapparsa sui social network, sebbene in maniera del tutto indiretta, viste le sue condizioni psicofisiche. La nota ereditiera Paris Hilton ha infatti pubblicato un selfie con la sua vecchia amica Britney Spears su Twitter. Nella fotografia, posano con poco trucco e sembrano felici. “14 anni fa, Britney e io abbiamo inventato il selfie”, ha scritto Paris Hilton sul noto social di microblogging e ha messo l’hashtag #LegendsOnly. A quanto pare, le due si sentirebbero ancora.