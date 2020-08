Britney Spears, arriva tutta la verità del padre: “Ora parlo io”

Il padre di Britney Spears torna a parlare al portale PageSix delle ultime vicende che hanno visto protagonista la figlia: tutta la verità

Il padre di Britney Spears, Jamie, non ci sta ed è tornato a parlare del caso con sua figlia protagonista. Nelle settimane scorse si è diffusa la questione sulla libertà di sua figlia con l’hashtag #FreeBritney con lo stesso papà che ha la tutela legale della donna. Dal 2008 l’uomo ha controllato tutti i movimenti economici, ma ora la figlia, dopo diversi problemi, può diventare autonoma. Così lo stesso Jamie ha svelato la verità ai microfoni di PageSix: “Il movimento #FreeBritney è uno scherzo. I teorici cospirazionisti non sanno nulla”.

Britney Spears, l’annuncio del padre

Lo stesso Jamie ha, poi, rivelato che toccherà al tribunale della California prendere una decisione in merito a sua figlia: “Non sono affari di nessun altro”. E così il padre della celebre cantante ha svelato di non arricchirsi con i soldi guadagnati della figlia visto che deve segnalare quelli spesi oggi anno in tribunale. Al momento lui non ha più la tutela legale della figlia per motivi di salute, ma c’è Jodi Montgomery a ricoprire questa posizione fino al 22 agosto 2020. Ora c’è da capire solamente quando la celebre popstar tornerà ad essere autonoma completamente.