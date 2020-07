FreeBritney, la risposta provocatoria di Britney Spears: il motivo

Britney Spears non ci sta e si è lasciata andare ad uno sfogo provocatorio su Instagram rispondendo a #FreeBritney: tutti i dettagli

Il movimento online #FreeBritney è molto discusso nelle ultime ore sui social. Hanno preso parte tanti volti noti, tra cui anche l’influencer Chiara Ferragni. Nel 2008 la stessa Britney non era capace di vivere consapevolmente e fu data in custodia al padre Jamie Parnell. Così soltanto successivamente la cantante è tornata ad essere felice, ma il padre ha chiesto al Tribunale della California di essere il suo tutore legale entrando negli aspetti della sua vita privata e lavorativa. Il 22 luglio potrebbe arrivare così l’udienza in grado di sciogliere per sempre il legame tra i due.

#FreeBritney, la replica della cantante

Secondo le fonti americane, tra cui Usa Today, la stessa Britney ha dovuto rinunciare al timbro vocale cantando in falsetto. Inoltre, si dice anche che il padre possa ricevere 130mila dollari per il suo ruolo di tutore influendola sulla scelte di vita privata come la vendita di alcuni beni. Lo stesso padre della cantante ha svelato che sono tutte false e diffamanti le varie accuse. Per molti Britney è anche vittima della sindrome di Stoccolma e così chiedono di essere slegata dal padre. Nelle ultime ore è arrivata anche una risposta alquanto provocatoria con un fiore e tre baci sul suo profilo Instagram.