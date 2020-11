Antonella Mosetti, lei mostra l’albero ma non solo: irresistibile – FOTO

Da Antonella Mosetti arrivano ancora una volta dei magnifici contenuti social da dare in pasto ai suoi affezionatissimi ammiratori.

Anche Antonella Mosetti fa vedere l’albero di Natale che ha preparato nel corso dell’ultimo fine settimana. Ci sono diversi vip che hanno lanciato una sorta di moda, per la quale gli addobbi in vista di Natale 2020 sono stati anticipati a ben un mese prima rispetto a quella che è da sempre la festività più amata ed attesa di tutto l’anno. E quindi la 45enne showgirl romana non fa eccezione. In un messaggio pubblicato sul suo sempre molto seguito profilo personale Instagram, la ex fidanzata di Aldo Montano mostra uno scorcio del suo albero. Ma è lei ad occupare l’intera scena, per la gioia dei fans.

Un post condiviso da Antonella Mosetti 🍀 (@antonellamosetti)

Qui la bellissima Antonella appare di spalle, mentre è girata. E lancia all’obiettivo un sorriso malizioso. con il fare provocatorio che le appartiene e che denota anche il suo forte carattere. Gli occhi di una persona dicono tutto ed a volte parlano meglio di quanto si farebbe con la bocca. Questo con la Mosetti è sempre vero. Pure stavolta eccola pronta ad incassare il solito carico di complimenti e di ‘mi piace’.

Antonella Mosetti, il solito spettacolo di sensualità sui social

Un post condiviso da Antonella Mosetti 🍀 (@antonellamosetti)

Da sempre Antonella ha saputo porsi all’attenzione per il fascino capace di esercitare. Non solo con l’aspetto fisico ma anche con il suo modo di essere. Che spesse volte fa a pugni con le critiche degli haters. Come ogni buona celebrità d’altronde, anche lei ha i suoi detrattori. E riesce sempre a tenere testa loro.

