Stasera in tv, Non è l’Arena: le anticipazioni di domenica 22 novembre. Andrà in onda in prima serata su La7 il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti. Si tornerà a parlare di Covid e del caso di Alberto Genovese.





Anche questa sera, gli spettatori di La7 potranno seguire in prima serata il programma di dibattito ed inchiesta sui principali fatti legati all’attualità e alla politica nel nostro Paese. Molti gli ospiti in collegamento e in studio.

Stasera in tv, Non è l’Arena: tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata di domenica 22 novembre

Come ogni domenica, anche questa sera gli spettatori di La7 potranno assistere, in prima serata, a partire dalle 20.35, ad una nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti. Si tornerà a parlare dell’emergenza sanitaria sul nostro territorio nazionale. E in particolare delle gravi condizioni nelle quali versa la Sanità in Campania e in Calabria.

Proprio nel corso di questa serata, il conduttore Giletti risponderà, assieme a tutto lo staff del programma, alle contestazioni avanzate dal Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca. Verranno trasmessi i reportage sulle condizioni degli ospedali in Campania. E si proseguirà con le inchieste sui tamponi falsi nella zona del napoletano. Interverranno tra gli ospiti Luigi De Magistris, Alessandro Cecchi Paone, Pierpaolo Sileri, Maurizio Bortoletti, Giulio Gambino e Francesco Piccinini.

Si tornerà inoltre a parlare della complessa situazione nella quale versa la Calabria, alle prese tra l’altro con la nomina del suo commissario. Interverranno nel dibattito Luigi De Magistris, Pierpaolo Sileri, Maurizio Bortoletti, Sandra Amurri e Massimo Scura. Si discuterà inoltre del caso del dirigente Consolato Campolo, alla guida di un’attività volta a limitare gli sprechi della sanità calabrese, morto in circostanze che restano oggi ancora misteriose. Si approfondirà l’argomento con Gaetano Pecoraro e Vincenzo Ferrari.

Si tornerà infine sul caso dell’imprenditore Alberto Genovese. Esclusiva sarà l’intervista all’amico dj e imprenditore, Daniele Leali. Ad intervenire sull’argomento saranno Luca Telese, Nunzia De Girolamo, Walter Siti e Hoara Borselli. Tra gli interventi previsti nel corso della serata, anche quello dell’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona.