Veera Kinnunen, tutta la verità sul nuovo fidanzato: il rapporto

Nuove rivelazioni sulla vita privata della ballerina Veera Kinnunen, protagonista a Ballando con le stelle: le sue confessioni al settimanale Di Più

Veera Kinnunen ha fatto ancora parlare di sé per le sue vicende sentimentali. La ballerina di Ballando con le stelle avrebbe iniziato una nuova storia d’amore dopo l’addio al collega Stefano Oradei e il flirt con il calciatore Dani Osvaldo. Al momento non si conosce l’identità dell’uomo, ma al settimanale Di Più ha svelato di essere felice ed innamorata: “Sono felice, ho voltato pagina. Non è vero che sono a pezzi per la fine della mia precedente storia. Credo si veda anche sul palco, mi piace tantissimo il mio ruolo quest’anno, mi sento rinata. Forse questa è l’edizione in cui ho dato di più, come insegnante e come donna”. Poi con Paolo Conticini si è subito instaurato un rapporto importante, ricco di affetto.

LEGGI ANCHE -> Paolo Conticini e Veera Kinnunen: “Faremo un ballo più a nudo”

LEGGI ANCHE -> Paolo Conticini, il rapporto speciale con Veera Kinnunen

Veera Kinnunen, tutte le storie del passate

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

In passato la Kinnunen è stato con Stefano Oradei per ben dieci anni, lavorando insieme come ballerini professionisti dal 2008 al 2012: “La nostra relazione è finita, ma non si affievolirà mai il rispetto che proviamo l’uno per l’altra. Ora però guardo avanti”. Addio, infine, per Dani Osvaldo che, dopo aver ottenuto il secondo posto a Ballando con le Stelle, è andato nuovamente a vivere in Argentina dove vivono i suoi quattro figli. Secondo le ultime indiscrezioni è fidanzato con la modella, di appena 24 anni, Constanza De Palma: i due hanno trascorso insieme il lockdown.