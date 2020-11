Spezia Atalanta Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Spezia e Atalanta è l’anticipo della ottava giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo la sosta per le partite delle nazionali di calcio, torna la Serie A TIM e l’ottava giornata prosegue con un match tra due squadre che hanno aspettative diverse. Infatti, dopo la vittoria della Lazio a Crotone nell’anticipo delle ore 15, alle 18 si affrontano la matricola della serie A, ovvero lo Spezia, e l’Atalanta.

Cinque i punti di differenza tra le due squadre finora, con lo Spezia che lotta per salvarsi e l’Atalanta che è alla ricerca di una continuità nei risultati, dopo un avvio a fasi alterne. Insomma, finora i padroni di casa hanno raccolto otto punti e gli ospiti ne hanno accumulati tredici.

Precedenti di Spezia – Atalanta e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa pomeriggio all’Orogel Stadium di Cesena tra la matricola Spezia e i nerazzurri dell’Atalanta è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport 202 e Sky Calcio 1. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Sono passati 81 anni dall’ultima volta in cui le due formazioni si sono affrontate e finora i precedenti sono dodici. 6 in Liguria e 6 a Bergamo gli scontri diretti, i qualli sono stati finora tutti a livello di serie B. Si tratta di un match inedito per la storia del calcio italiano in Serie A e l’ultimo confronto è datato 1939, quando le due formazioni pareggiarono per zero a zero.

Spezia e Atalanta, le due squadre in campo: le formazioni

Italiano e Gasperini hanno completato le loro scelte in vista del match di questo pomeriggio. Queste le formazioni:

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Terzi, Bastoni; Estevez, Ricci, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; De Paoli, De Roon, Pessina, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.