Grossi disagi per la situazione metero: a causa del maltempo Crotone ha subito allagamenti in varie aree, tanti gli interventi dei VVF.

A causa del maltempo Crotone si è risvegliata con molte delle sue zone allagate. Diverse strade della città pitagorica risultano allagate e non sono mancate anche delle gravi situazioni di emergenza. I vigili del fuoco hanno dovuto compiere più di un intervento di salvataggio o di aiuto.

Tantissime le richieste pervenute ai centralini dei pompieri, che in diversi casi hanno dovuto intervenire ai piani bassi delle abitazioni, oltre che in scantinati e box auto. Già da ieri vigeva l’allerta rossa per la situazione maltempo Crotone. Una pioggia abbondante abbattutasi sul centro abitato nel corso della notte tra venerdì 20 e sabato 21 novembre 2020 ha poi portato a questa situazione. Alcune persone in netta difficoltà sono state addirittura tratte in salvo a braccia, come se si trovassero nel mezzo di un fiume in piena. Il Comune, in una nota, ha invitato i cittadini a restare chiusi in casa, per garantire loro la massima sicurezza possibile.

Maltempo Crotone, la partita di oggi tra i rossoblu e la Lazio è a rischio

Infatti la situazione sembra destinata a peggiorare, con ulteriori forti precipitazioni previste nelle prossime ore. Ed al momento appare assai a rischio anche la partita Crotone-Lazio di Serie A. La gara è in calendario per il pomeriggio di oggi, con fischio di inizio fissato alle ore 15:00. Ed è valevole per la ottava giornata di campionato. Una commissione apposita compirà una ispezione allo stadio ‘Ezio Scida’ e fornirà un parere vincolante sulla disputa o meno dell’evento sportivo. Intanto alcune zone di Crotone restano alle prese con allagamenti notevoli. Sui social network, e su Twitter in particolare, non mancano le testimonianze di disagio realizzate in presa diretta da chi abita a Crotone. In un filmato è possibile vedere l’acqua confluire all’interno di una voragine che si è aperta all’improvviso in strada, in pieno centro urbano.