Benedetta Rossi, la gioia poi l’amara confessione: “Non succederà più”

Benedetta Rossi, da poco in tutte le librerie con il suo nuovo libro, ringrazia tutti coloro che la sostengono con un tenero post.

Benedetta Rossi è da poco in tutte le librerie con il suo nuovo libro di ricette “Insieme in cucina“. Il nuovo progetto del volto di “Fatto in casa da Benedetta“, raccoglie ricette semplice e sfiziose e nasconde una dedica speciale.

LEGGI ANCHE -> Benedetta Rossi disperata, è morto il suo cane Nuvola

LEGGI ANCHE -> Benedetta Rossi, la rinascita dopo la grave perdita: “Ecco come ho fatto”

L’amata food blogger Benedetta Rossi ha scelto di dedicare il suo nuovo libro “Insieme in cucina” a Nuvola, il cane che l’ha accompagnata per 17 anni ed è venuto a mancare lo scorso agosto. Sul retro della copertina, infatti, si legge: “Dedicato a Nuvola, dal quale ho imparato l’amore puro, la fedeltà profonda e l’amicizia incondizionata”. L’autrice di “Fatto in casa da Benedetta” ha raccontato che: “Gran parte del libro l’ho scritta seduta sul divano e Nuvola era quasi sempre vicino a me. Ci ha lasciato proprio nei giorni in cui stavo per consegnarlo… ho voluto dedicato a lui“. I suoi fans hanno molto apprezzato questo gesto e si sono emozionati per l’affetto mostrato dalla food blogger più seguita d’Italia.

LEGGI ANCHE -> Benedetta Rossi, chi è la foodblogger più famosa d’Italia: tutto ciò che non sapete su di lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta)

I ringraziamenti di Benedetta Rossi

Benedetta Rossi ha condiviso un post che la ritrae, sorridente, con un mano in giornale che la mostra prima in classifica per la terza settimana di fila con “Insieme in cucina“. Il suo libro si riconferma il più venduto d’Italia e la food blogger scrive che: “Per me è un giorno bello, emozionante e sapere che tante persone apprezzano quello che faccio, mi riempie di gioia“, dice cogliendo l’occasione per ringraziare coloro che la sostengono.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

“In classifica ci sono tanti altri libri e nelle librerie ci sono tantissimi altri titoli che non ci entreranno mai. Io forse occupo una posizione che non mi appartiene perché non sono una scrittrice, ma nella mia esperienza come autrice, ho capito che per creare un libro ci vuole tanto lavoro, sacrificio, passione e soprattutto bisogna metterci il cuore“, scrive Benedetta Rossi. L’autrice ha fatto i complimenti a tutti gli autori presenti in classifica e a coloro che non ci sono, ribadendo l’importanza di mettere il cuore in qualsiasi cosa si stia facendo.