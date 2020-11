Benedetta Rossi ci ha incantati con le sue ricette e ci ha fatto amare la cucina ancora di più. Scopriamo chi è la famosa foodblogger.

Classe 1972, Benedetta nasce a Porto San Giorgio, in provincia di Fermo (Marche). Il suo amore per il cibo nasce fin da subito e cresce con lei. Come ama ricordare negli episodi di Fatto in casa per voi, è grazie alla sua famiglia che ha appreso i segreti della cucina tradizionale. Stando al fianco di sua madre e sua nonna, l’arte del cucinare è diventata parte di lei.

Leggi anche -> Benedetta Rossi, chi è il marito Marco Gentili: età, foto, carriera

Oggi tutti la conosciamo data la sua fama da foodblogger di successo. Da giovane però ha lavorato come cameriera e aiuto-cuoca per mantenersi gli studi in biologia. Nel frattempo dava anche una mano all’agriturismo di famiglia, aperto negli anni ’90. Anni dopo apre l’agriturismo La Vergara con il marito Marco, diventandone la titolare.

Benedetta Rossi e il successo con il Web

Nel 2011, insieme al marito Marco, decide di sbarcare sul Web: i suoi consigli e le sue gustosissime ricette faranno schizzare la sua popolarità alle stelle. Presto tutti conoscono la pagina “Fatto in casa da Benedetta” e la coppia decide di aprire anche un canale YouTube. Non tardano ad arrivare anche i libri di ricette per Mondari. Il suo successo sembra non avere fine perché proprio nel 2018 arriva anche nel piccolo schermo. Oggi possiamo vedere Benedetta in onda sui canali Food Network e Real Time.

Se seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI.

Della sua vita privata non si molto. Marco, suo marito, è molto riservato e dalle sue poche apparizioni non ha lasciato trapelare nulla su di lui: sappiamo solo che ama il cibo e la cucina della moglie. La coppia ha da poco rinnovato le promesse matrimoniali alle Hawaii. Il suo agriturismo gode di ottime recensioni ed è proprio da lì che trasmette le puntate di Fatto in casa per voi. Sfortunatamente per noi, l’Agriturismo la Vergara è stato chiuso nel 2020 perché la Rossi ha voluto privilegiare l’attività da foodblogger.

Benedetta Rossi e il marito non hanno figli. Tutto il loro amore era riservato al loro cane: Nuvola. Lo avevamo visto in molti episodi del programma tv e la stessa Benedetta lo menzionava spesso. Purtroppo, il 12 agosto 2020 Nuvola è scomparso a causa di una lunga malattia. La coppia ha dovuto superare un periodo difficile, ma si era impegnata a dedicare gli ultimi periodi in funzione dell’amato cane. Nonostante il profondo dolore, Nuvola se n’è andato tra l’amore e le coccole dei suoi amati padroni.

Leggi anche -> Benedetta Rossi disperata, è morto il suo cane Nuvola