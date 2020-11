Shannen Doherty ha rivelato lo sfortunato ritorno della malattia che la accompagna da tempo. Scopriamo come sta.

L’ex famosissima attrice di Beverly Hills 902010, non ha mia tenuta nascosta la sua battaglia contro il tumore al seno. Questa terribile malattia le era stata diagnostica nel lontano 2015, ma non è mai riuscita a sconfiggerla. Nel 2017, arriva un primo bagliore di speranza: il cancro sembra essere in remissione. Sfortunatamente, con il passare degli anni, sembra che la situazione sia tornata al punto di partenza.

Più forte e consapevole, è così che la Doherty si sente rispetto a questa continua lotta per la vita. In una toccante intervista al magazine Elle, la donna ha annunciato il ritorno del cancro, che ormai è arrivato fino al quarto stadio. Ciò comporta la sua diffusione di metastasi oltre il seno e i linfonodi. Nonostante le sua salute sia molto provata, l’attrice dimostra una grande forza.

Shannen Doherty, tra la voglia di vivere e l’affetto dei cari

Il coraggio e la forza d’animo dell’attrice sono riconosciuto anche dai suoi cari. Recentemente Jannie Garth e Tori Spelling hanno parlato della loro amica e compagna di set in Beverly Hills 902010. “Shannen è una persona molto forte. Lei è così. E’ un’ariete, è molto determinata e non pensi al cancro quando stai lavorando con lei o uscite insieme”, queste le parole chela Garth ha rilasciato a Entertainment Tonight.

La Doherty è sempre stata molto discreta sulla sua malattia. “Abbiamo scoperto tardi della malattia, questo è un segno perché lei non vuole che le persone si sentano male per lei o pensino che non possa lavorare sodo. Visto che lei ha lavorato molto”, ha detto la Spelling. La Doherty è anche molto attiva sui social: usa il suo profilo Instagram per dare voce a tutti quelli che sono nella situazione, raccoglie fondi per la ricerca e racconta le storie di coloro che vogliono condividere l’esperienza della malattia.

L’attrice non si vuole perdere d’animo e si è aggrappata alla vita più che mai, ma il cancro ha sviluppato delle metastasi alla colonna vertebrale: ancora una volta la malattia si frappone tra lei e la vita. Questa nuova forma aggressiva l’ha portata a registrare videomessaggi e scrivere lettere ai cari, forse un ultimo gesto che la farà ricordare anche quando non ci sarà più.