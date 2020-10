Jeff Bridges, l’attore premio Oscar spaventa i fan: “Ho il cancro”

Attraverso il suo account Twitter, l’attore premio Oscar Jeff Bridges ha rivelato ai fan che gli è stato diagnosticato il cancro.

L’attore americano Jeff Bridges, noto al grande pubblico per il ruolo interpretato nel capolavoro dei fratelli Cohen ‘Il Grande Lebowski‘ e per il ruolo in ‘Crazy Heart‘ per il quale ha vinto il premio Oscar come migliore attore, nelle scorse ore ha annunciato che gli è stato diagnosticato un linfoma. Una notizia scioccante per l’attore e per tutti i suoi fan che adesso sono in apprensione per il suo stato di salute.

Per dare l’annuncio, l’attore utilizza una battuta di un personaggio del ‘Grande Leboski’ e scrive: “Dude new shit has come to light” (Amico è venuta a galla altra me***), quindi aggiunge: “Mi è stato diagnosticato un linfoma. Sebbene sia una malattia grave, sono fortunato ad avere una grande equipe di medici che mi segue e la prognosi è buona”.

Jeff Bridges ha il cancro: “Continuerò ad aggiornarvi sul mio stato di salute”

As the Dude would say.. New S**T has come to light. I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good. I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery. — Jeff Bridges (@TheJeffBridges) October 20, 2020

L’attore, insomma, dà la cattiva notizia ma cerca di vedere e di far trapelare la sua fiducia in una risoluzione positiva. Inoltre conclude il messaggio assicurando a tutti che continuerà ad aggiornarli sulle evoluzioni della malattia: “Ho iniziato i trattamenti e continuerò a postarvi notizie sul mio recupero”. Una battuta d’arresto arrivata in un momento già complicato per la situazione sanitaria globale che ha ritardato le riprese di tutti i film e le fiction. In questo periodo Jeff Bridges stava girando sul set della serie FX ‘The Old Man‘, nella quale interpreta un detective della Cia in pensione che lotta contro il riaffiorare dei ricordi del passato.