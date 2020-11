Uomini e Donne, la rivelazione di Pamela Barretta: “Sto con Giovanni”

Pamela Barretta è una delle ex concorrenti più amate di Uomini e Donne. Dopo tante delusioni amorosa, ora trova la serenità con Giovanni.

Pamela Barretta è una tra le ex concorrenti più amate di “Uomini e Donne“. E’ stata una grande protagonista del dating show di Maria De Filippi, ma ora sembra aver trovato l’amore fuori dalla trasmissione, anche se con un volto già noto ai fans del programma.

LEGGI ANCHE -> Uomini e Donne, il nuovo amore di Pamela Barretta: chi è

LEGGI ANCHE -> Uomini e Donne, la rivelazione choc di Pamela Barretta: “La pazza non sono io”

Pamela Barretta è ricordata per la sua relazione burrascosa e turbolenta con Enzo Capo. Dalla fine della loro storia i due non si sono risparmiati frecciatine e guerre sui social ma, ad oggi, Pamela è riuscita a trovare nuovamente l’amore grazie ad un altro nome noto di “Uomini e Donne“: il cavaliere Giovanni Villa. L’imprenditrice pugliese ha confermato la loro relazione sul magazine del programma ed ha raccontato che il cavaliere l’aveva già notata nella trasmissione di Maria De Filippi e aveva manifestato il suo interesse alla redazione, ma al tempo lei era già uscita dal dating show. “Ci stiamo frequentando ormai da qualche tempo. In verità anche io lo avevo notato, quando l’ho visto in trasmissione da casa: ricordo che mi aveva colpito il suo sorriso“, ha confessato.

LEGGI ANCHE -> Uomini e Donne, Tina Cipollari contro Gemma: “Hai sempre scelto di fare l’amante”

Pamela Barretta, com’è iniziata la storia con Giovanni

La conoscenza tra Pamela e Giovanni è iniziata sui social, attraverso uno scambio di messaggi su Instagram, poi a settembre 2019 i due si sono scambiati il numero di telefono in amicizia, poiché Villa era ancora fidanzato con Elena e lei era rientrata a “Uomini e Donne“. Dalla fine delle loro storie, però, si sono incontrati dal vivo, quando Barretta è andata a Napoli con delle sue amiche. Ma è dalla scorsa estate che le cose tra loro sono diventate romantiche: “Abbiamo trascorso qualche weekend insieme, siamo stati a Pescara, a Capri. Poi a Ferragosto dovevamo trascorrere una settimana insieme, ma alla fine lui ha deciso di non farlo perché non mi vedeva pronta“.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Pamela Barretta ha detto di amare il carattere di Giovanni Villa, anche se ha ammesso che le cose tra loro procedono “tra alti e bassi”. “Ha un bel carattere, lo stimo come persona. E’ un uomo serio, buono, non è una persona egocentrica e, cosa importante, mi ha dato il pin del suo telefono“, ha ammesso ridendo l’imprenditrice. La dama ha ammesso di non essere follemente innamorata di lui, ma di tenere tantissimo a Giovanni, anche se non pensa di poter gestire una relazione a distanza. Inoltre, la brindisina non ha ancora conosciuto le figlie di lui, mentre la sua ex Elena l’aveva fatto all’inizio della loro relazione.