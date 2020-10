Uomini e Donne, il nuovo amore di Pamela Barretta: chi è

Una delle ex dame del Trono Over di Uomini e Donne, Pamela Barretta, sembra essere di nuovo innamorata. Vediamo di chi è.

L’ex dama del Trono Over di “Uomini e Donne“, Pamela Barretta, ha trovato un nuovo amore e sembra essere di nuovo felice in seguito alla fine della sua storia d’amore con il cavaliere Enzo Capo, finita in tragedia.

La storia d’amore con il cavaliere Enzo Capo per Pamela Barretta è giunta al capolinea, dopo essere sfociata in denunce e insulti. La ex dama di “Uomini e Donne“, dopo questo difficile capitolo della sua vita, è pronta a voltare pagina e, a darne la notizia, è stata proprio lei durante una diretta su Instagram. Barretta si è mostrata felice e serena con un altro volto noto ai fans del Trono Over, Giovanni Villa. I due si sono fatti vedere in macchina insieme, scambiandosi persino qualche bacio.

Paola Barretta e il suo nuovo amore

Durante la diretta di Instagram, molti fan hanno chiesto a Pamela Barretta se l’ex cavaliere sia il suo attuale fidanzato, visto che sembra che la loro frequentazione sia iniziata durante l’estate. La ex dama ha risposto ironicamente: “Gliel’ho chiesto ma lui dice di no!“. Poi, Giovanni le ha dato un bacio sulla fronte, sussurrandole poi un dolce “Sei bellissima“.

Dopo aver terminato la sua relazione con Enzo Capo, Pamela Barretta ha ritrovato il sorriso con Giovanni Villa, anche lui un ex cavaliere del programma di successo di Maria De Filippi. Le cose tra i due sembrano andare molto bene, ma Pamela ha ammesso di essere comunque spaventata dalla possibilità di soffrire ancora per un uomo. Proprio per tale motivo, l’ex dama ha scelto di vivere la sua storia con calma, senza bruciare alcuna tappa nel loro rapporto. “Da parte mi dispiace essere bloccata perché ha tutte le caratteristiche che cerco in un uomo….magari riuscissi con il tempo a riaprire il mio cuore”. Giovanni, però, sembra proprio aver fatto breccia nel cuore della ex dama, riportandola alla felicità. Inoltre, la Barretta ha raccontato che le sue amiche adorano il suo attuale compagno, ulteriore punto a suo favore.