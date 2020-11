Putin, nuove indiscrezioni sulla salute: “Operato per un cancro”

By

Nuove indiscrezioni sulla salute del presidente russo Vladimir Putin, che avrebbe il Parkinson: “Operato per un cancro”.

Nuove indiscrezioni sulle condizioni di salute di Vladimir Putin: un eminente critico del presidente russo ha affermato che il presidente russo soffriva di cancro e si è sottoposto a un intervento chirurgico all’inizio di quest’anno. Ad affermarlo è Valery Solovei, il quale sostiene di avere fonti affidabili interne sulla questione.

L’indiscrezione arriva due settimane dopo che Solovei ha parlato per la prima volta della salute del leader russo, sostenendo che avrebbe il Parkinson. Un’altra fonte anonima rivela che l’operazione sarebbe stata per un cancro all’altezza dell’addome. Solovei, ex dirigente dell’Istituto statale di relazioni internazionali di Mosca, ritiene che Putin stia pianificando di dimettersi a gennaio.

Giallo sulla salute di Putin: il Cremlino continua a negare

Questo proprio a causa dei suoi problemi di salute e il presidente russo intende nominare la figlia Katerina Tikhonova come sua successore. Il Cremlino ha fermamente negato che ci sia qualcosa che non va nella salute di Putin. L’operazione del presidente russo sarebbe avvenuta dopo il 19 febbraio. Le voci sulla salute di Putin hanno cominciato a circolare dopo che è emerso che questi avrebbe preparato la documentazione per essere nominato senatore a vita quando si dimetterà dalla presidenza, a suggerire che la fine del suo lungo mandato di 20 anni potrebbe essere vicina.

Un attacco di tosse durante un’apparizione televisiva nella giornata di ieri ha invece solo contribuito ad aumentare la speculazione. Putin stava tenendo una riunione con importanti funzionari per risolvere i “gravi problemi finanziari” causati dal Coronavirus quando ha avuto un attacco di tosse. Il video sarebbe stato successivamente modificato in modo che l’attacco di tosse di Putin sembrasse meno grave. Dal Cremlino, sostengono che si sia trattato di un banale attacco di tosse, strumentalizzato dagli oppositori. Ma Solovei ha anche affermato che l’amante di Putin, la ex ginnasta Alina Kabaeva, lo avrebbe esortato a dimettersi dal potere. Insomma, le speculazioni sono diverse e qualcuno crede che ci sia qualcosa di vero.