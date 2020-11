Indiscrezione dalla Russia: Putin abbandona, ha il Parkinson

Dalla Russia giunge un’indiscrezione che se confermata avrebbe del clamoroso: Putin sarebbe pronto a lasciare la presidenza in gennaio.

Quando vengono riportate notizie dalla Russia è sempre bene trattarle con il beneficio del dubbio. Specie se queste notizie sono già in partenza delle indiscrezioni basate su indizi non concreti. Da qualche tempo a questa parte, infatti, nel Paese est europeo si vocifera di un possibile passaggio di consegne al potere. Il presidente Putin, fresco di rielezione e di vittoria nel referendum per la presidenza a vita, difficilmente rinuncerebbe a questo incarico.

Appare dunque ovvio che se una tale decisione verrà presa, sarà solo per ragioni di salute gravi. Secondo quanto riporta il ‘Mirror‘, tali motivazioni ci sarebbero già e il ruolo di presidente a vita sarebbe un tassello di una strategia atta a non essere penalmente perseguibile anche qualora dovesse lasciare il ruolo in maniera sostanziale, rimanendo solo formalmente tale.

Putin lascerà la presidenza in gennaio?

L’indiscrezione giunta dalla Russia e riportata dal Mirror rivela la presunta intenzione di Putin di comunicare l’addio al ruolo di leader del Paese in gennaio. A supporto di tale ipotesi vengono citate alcuni indizi che dimostrerebbero l’aggravarsi di una malattia che avrebbe da tempo: il Parkinson. Quali sono questi indizi? Un video in cui si vede una delle due gambe del presidente russo che trema e immagini che mostrano il momento in cui Putin perde il controllo di una penna in seguito ad un tremore.

Secondo il rumor sarebbero la moglie e le figlie a spingere il presidente a prendere la decisione di lasciare e dedicarsi alla famiglia. Tuttavia, come riportato dallo stesso ‘Mirror’, le voci riguardo la malattia e l’abbandono della carica sono infondate. Il portavoce di Putin, intervistato a riguardo, ha infatti dichiarato: “Le speculazioni sulla salute del presidente sono del tutto infondate”.