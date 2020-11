Oroscopo del giorno, venerdì 20 Novembre: tutti i segni dello Zodiaco

Siamo giunti finalmente a un passo dal weekend. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di venerdì 20 Novembre 2020.

Dicembre è quasi alle porte, e siamo finalmente davanti al weekend della terza settimana del mese. Che cosa avranno in serbo oggi per noi le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di venerdì 19 Novembre 2020.

Venerdì 20 Novembre 2020: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Il weekend si sta avvicinando, e con lui è in arrivo anche un po’ di meritata serenità. Dedicarsi alla casa ed all’ambiente potrebbe essere la scelta giusta. Cercate di prendervi cura di voi stessi e della vostra salute, sia fisica che mentale. Il contatto con la Natura vi aiuterà senza dubbio.

Toro. Qualche nuvola grigia potrebbe inscurire il vostro cielo oggi. Attenzione alla gelosia ed alla mancanza di comunicazione. Cercare di venirsi in contro potrebbe rivelarsi la scelta migliore per quel che riguarda l’amore e il rapporto con il proprio partner.

Gemelli. Gli astri oggi saranno dalla vostra parte. Sia in ambito lavorativo che sentimentale le stelle vi sorrideranno. Approfittatene per occuparvi delle questioni più insidiose e per lanciarvi a capofitto sugli affari che non avete mai avuto il coraggio di affrontare.

Cancro. Oggi cielo sereno nonostante qualche piccolo accenno di indecisione e turbamento. I tempi sono maturi per compiere delle scelte e per dedicarsi alle questioni irrisolte e accantonate. Un po’ di sport potrebbe farvi bene, specialmente se all’aria aperta.

Leone. Un po’ di insoddisfazione potrebbe appesantirvi la giornata, cercate di non essere troppo duri con voi stessi. In amore sono in arrivo alcune discussioni, tenetevi pronti. Via libera per quel che riguarda invece il lavoro: date il massimo e sarete ricompensati.

Vergine. Fuochi d’artificio oggi in ambito sentimentale dunque levate il freno a mano e lasciatevi andare! Attenzione agli oggetti preziosi: oggi potreste incappare in uno spiacevole smarrimento. Via libera per quel che riguarda il rapporto con i familiari. Passare un po’ di tempo coloro vi risolleverà l’umore.

Bilancia. La giornata si prospetta decisamente positiva. Cielo sereno in amore, anche se negli ultimi tempi potreste essere incappati in qualche screzio. Prestate attenzione al lavoro, e soprattutto ai rapporti con i colleghi: non sempre fidarsi ciecamente è la scelta giusta.

Scorpione. È probabile che oggi sarete più indaffarati del solito, ma niente panico: servono nervi saldi e una buona organizzazione. Cercate di non strafare e di lasciare un po’ di spazio anche per i vostri sentimenti e soprattutto per prendere una boccata di aria fresca.

Sagittario. La giornata per voi si prospetta decisamente interessante. Tenetevi pronti a inaspettate sorprese e anche a qualche imprevisto. Cercate di mantenere la calma e soprattutto non lasciatevi sopraffare dalle emozioni: per oggi è meglio ragionare e non lanciarsi negli azzardi.

Capricorno. Fuoco e fiamme per voi durante la giornata di oggi. Opportunità e nuovi incontri coloreranno il vostro cielo e vi daranno la carica necessaria per affrontare con grinta il weekend. Un buon consiglio potrebbe essere quello di dedicare un po’ di tempo agli amici.

Aquario. Finalmente le cose sembrerebbero in procinto di tornare al proprio posto. Avvicinarsi alla spiritualità ed alla natura è sicuramente uno dei consigli migliori per superare la giornata. Non abbiate fretta e procedete con cautela: tutto si sistemerà.

Pesci. È il momento di riposare. I grossi cambiamenti affrontati durante l’ultima settimana vi hanno sicuramente privati delle vostre energie, ma niente panico, è tempo di recuperare! Concedetevi del tempo, parola d’ordine: relax assoluto.