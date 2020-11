Oroscopo del giorno, sabato 21 Novembre: tutti i segni dello Zodiaco

By

Siamo giunti finalmente al tanto atteso weekend. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di sabato 21 Novembre 2020.

Dicembre è oramai alle porte, ed è finalmente iniziato il weekend della terza settimana del mese. Che cosa avranno in serbo oggi per noi oggi gli Astri e le Stelle? Nuovi amori e fortuiti incontri sono nell’aria? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di sabato 21 Novembre 2020.

Sabato 21 Novembre 2020: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Una giornata indaffarata per i nati sotto questo segno. Essere impegnati non è necessariamente una cosa negativa. Cercate anzi di approfittare della vostra energia per sbrogliare le questioni più difficili ed insidiose, forza e coraggio!

Toro. Cattive notizie per quel che riguarda l’amore. Proprio così, è meglio che oggi andiate con i piedi di piombo. I tempi sono maturi per riflettere bene su quello che volete e soprattutto se la persona al vostro fianco è quella davvero adatta a voi.

Gemelli. La giornata potrebbe avere in serbo per voi nuove ed avvincenti sorprese. Trascorrere del tempo con i vostri amici e con le persone a voi più care è il consiglio migliore per affrontare con successo e serenità le prossime ore.

Cancro. È giunto il momento di splendere più che mai. Il cielo è finalmente sereno e voi potrete dare prova delle vostre capacità. Cercate di non perdervi rivangando il passato e soprattutto imparate a lasciare andare.

Leone. La giornata di oggi sarà completamente all’insegna del lavoro. Brillerete e mostrerete tutte le vostre capacità. Attenzione alle bugie: hanno le gambe corte. Cercate di non affrettare le cose in amore, potrebbe rivelarsi deleterio.

Vergine. Tira aria di cambiamento per voi, ed è bene che siate pronti. Il consiglio migliore è quello di affrontare gli eventi con positività, senza soffermarsi troppo sui lati negativi. Grandi soddisfazioni sono in arrivo, perciò non temete: andrà tutto bene.

Bilancia. Ultimamente qualcuno potrebbe avervi rotto le uova nel paniere, ma niente panico: tutto si può risolvere. Il primo passo è senza dubbio quello di mantenere la calma. Avvicinarsi alla Natura è sicuramente l’idea migliore per rilassarsi e schiarirsi le idee prima di agire.

Scorpione. L’intera settimana potrebbe averi sfiancati più del dovuto, ma niente panico: è normale sentirsi spossati. Un weekend all’insegna del relax è proprio quello di cui avete bisogno. Attenzione però a non adagiarvi troppo sugli allori, avete degli obiettivi da raggiungere!

Sagittario. Fuoco e fiamme per voi nella giornata di oggi. Amore e Eros saranno le vostre parole d’ordine, perciò tenetevi pronti. Non dimenticatevi di prestare le giuste attenzioni ai vostri cari: trascurarli non porterebbe niente di buono.

Capricorno. Fuochi d’artificio per quel che riguarda l’amore durante la giornata di oggi. Venere vi sorriderà, perciò levate il freno a mano e buttatevi! Cercate però di prestare attenzione alle scadenze e ai ritardi: è necessaria una ferrea organizzazione.

Aquario. Gli astri sono dalla vostra parte e vi accompagneranno in quella che sarà la vostra ripresa. La settimana potrebbe avervi sfiancato più del dovuto, approfittatene per recuperare le energie e per concedervi un po’ di relax.

Pesci. Le stelle vi sorrideranno durante la giornata di oggi, e vi daranno una spintarella soprattutto in amore. Accantonate la timidezza e non abbiate timore di sperimentare cose nuove! Attenzione però ai battibecchi: tenetevi lontano dalle discussioni.