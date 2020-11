GF Vip, Selvaggia Roma confessa: “Io nascondo molto”

Nella Casa del GF Vip, una delle ultime arrivate, Selvaggia Roma, ha scelto di aprirsi e confidarsi con la modella Dayane Mello.

Da quando è entrata nella Casa del “Grande Fratello Vip“, Selvaggia Roma ha turbato gli equilibri e scosso gli animi. Da qualche giorno, però, sembra essersi avvicinata con la coinquilina Dayane Mello, con la quale ha scelto di confidarsi.

Selvaggia Roma è uscita dal Cucurio, dov’era insieme a Pierpaolo Pretelli, dalla puntata di lunedì ed ha avuto una lite accesa con Elisabetta Gregoraci in merito a quanto ha discusso con l’ex Velino, durante la quale le due se ne sono dette di tutti i colori. Ora, però, sembra che abbia trovato un’amica e una confidente in Dayane Mello, la modella che è stata attaccata anche dalla Gregoraci. Le due erano sedute in giardino e hanno deciso di confrontarsi sulle situazioni che, nelle loro vite, le hanno messe maggiormente alla prova. Selvaggia ha ammesso che la sua situazione familiare l’ha fatta soffrire molto: “Ho avuto tante difficoltà, ma è stato un percorso che mi ha rafforzato. Io nascondo molto, è una corazza“.

Selvaggia Roma confessa le sue debolezze

Selvaggia Roma si sta aprendo molto nella Casa con la coinquilina Dayane Mello: “A volte passo per la persona sbagliata, sono stata criticata come superficiale ma non mi interessa dire come sono fatta, non è una gara la vita“. In seguito, la ex concorrente di “Temptation Island” ha aggiunto di essere stata spesso criticata e di aver sofferto molto, ma di aver finalmente trovato un giusto equilibrio. “Gli ostacoli ci saranno sempre“, ha concluso.

Dayane Mello ha raccontato che la chiave della sua felicità è la figlia avuta con Stefano Sala, che anche nei momenti in cui si è sentita più sola, ha riempito il vuoto che aveva. Selvaggia ha commentato che: “Si vede, a te piace la semplicità. Tu sei una grande mamma, è bella questa cosa“. La modella ha aggiunto che tutte le sue fatiche sono state per il bene della sua Sofia. Le due hanno concluso parlando della capacità dei bambini di intuire anche i più piccoli dissapori familiari: “Loro sentono tutto, amore, loro sanno tutto del nostro stato, bisogna stare bene per forza, sennò trasmetti tutto quello che tu non devi trasmettere ad un figlio”, ha concluso la Mello abbracciando la coinquilina.