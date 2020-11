Elisabetta Gregoraci | Briatore interviene al GF Vip 2020 | sarà scontro

C’è grande curiosità per la prevista presenza di Flavio Briatore al GF Vip 2020. L’imprenditore commenterà le parole di Elisabetta Gregoraci.

Puntata speciale quella del GF Vip 2020 di venerdì 20 novembre 2020. Si attende infatti l’intervento in diretta di Flavio Briatore, che chiamerà in causa in prima persona Elisabetta Gregoraci. Alfonso Signorini ed i telespettatori del reality show di Canale 5 potranno avere modo di ascoltare in prima persona la versione da parte dell’imprenditore piemontese in merito ad alcune affermazioni della Gregoraci che hanno fatto discutere.

Lei aveva confidato pochi giorni fa che Briatore le avrebbe chiesto di nuovo di sposarla. Cosa che però Flavio ha smentito in una intervista al settimanale ‘Chi’, condotto dallo stesso Signorini. Queste versioni contrastanti daranno adito, con tutta probabilità, ad uno scontro. Come del resto la Elisabetta Gregoraci ne ha già avuti, non ultimo quello con Selvaggia Roma.

Elisabetta Gregoraci, prevedibile scontro con Briatore: lui interverrà al GF Vip 2020

Questa ha avvertito Pierpaolo Pretelli di fare attenzione ad Elisabetta. Parole che alla calabrese non sono affatto piaciute, provocandone la reazione di evidente fastidio con tanto di schermaglie verbali con Selvaggia. Ma tra la Gregoraci e Pretelli le cose non sembrano comunque funzionare. Il romano ha mostrato un interessamento evidente nei confronti di lei. Ma Elisabetta non lascia aperto alcuno spiraglio ed ora il rapporto tra i due sembra essersi raffreddato. Lo stesso Pretelli ha confidato ad Enock Barwuah ed Andrea Zelletta di avere frenato già da diverso tempo i propri entusiasmi.

