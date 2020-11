Carolina Rey: perché la conduttrice non può avere altri figli

I problemi di salute di Carolina Rey e la prima gravidanza ad alto rischio: perché la conduttrice non può avere altri figli.

Partecipa a Tale e Quale Show, nella fase del Torneo dei Campioni, e sta sicuramente stupendo tutti con le sue doti canore: lei è Carolina Rey, mamma di un figlio. La donna è fidanzata da tempo con Roberto Cipullo, produttore cinematografico, il quale ha ben 20 anni in più della compagna.

La coppia è davvero molto affiatata e il figlio Filippo è la testimonianza più grande del loro amore. Ma a quanto pare, il bimbo resterà figlio unico. Non perché la donna non desideri diventare di nuovo mamma e regalare un fratellino al piccolo Filippo, ma perché a quanto pare ha un problema di salute fin dall’adolescenza, legato alla tiroide.

Quale problema di salute affligge Carolina Rey

In un’intervista al magazine ‘Confidenze’, la giovane protagonista di Tale e Quale Show ha spiegato: “Mi piacerebbe dare a Filippo un fratellino, ma so che difficilmente riuscirò: ho avuto una gravidanza molto difficile e probabilmente Filippo resterà figlio unico. Come mamma ho sempre dei dubbi, ogni giorno mi ha faccio domande”. Insomma, la conduttrice televisiva ci tiene a precisare che tutto è legato appunto ai suoi problemi di tiroide, che hanno reso molto complicata già la prima gravidanza.

Conduttrice, attrice e cantante classe 1991, i problemi di tiroide le hanno causato negli anni altre conseguenze, come problemi legati al peso e altro. Per lei, che è una persona attiva, fare la gravidanza di fatto a letto per mesi interi, è stato davvero duro e nonostante questo suo sacrificio fino all’ultimo ha rischiato gravi conseguenze, sia per lei che per il nascituro. La scelta di non avere altri figli le è stata perciò dettata dagli stessi medici, preoccupati per le conseguenze di una nuova gravidanza.