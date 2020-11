Carlo Beretta: chi è il milionario nuovo fidanzato di Giulia De Lellis?

Carlo Beretta è il nuovo fidanzato di Giulia De Lellis e l’ex ragazzo della gieffina Dayane Mello. Foto, vita e carriera del milionario ventiduenne.

Il nome di Carlo Beretta è ricorrente nelle pagine di gossip di questi giorni. Il giovane milionario è stato fidanzato con la modella brasiliana Dayane Mello, attualmente nella Casa del Grande Fratello VIP ed è il nuovo amore di Giulia De Lellis. Ma cosa sappiamo del ricchissimo ventiduenne?

Chi è Carlo Beretta, giovane e milionario

Carlo Gussali Beretta è nato a Brescia e ha 22 anni. Nonostante la giovane età, Carlo è decisamente ricco: si porta dietro un cognome molto importante, quello della famiglia dei Beretta, produttrice di armi da generazioni e generazioni. Il ventiduenne è infatti il nipote di Bartolomeo Beretta, fondatore della famosissima azienda, mentre suo papà Pietro è il vicepresidente.

Anche Carlo ha ereditato l’intreresse per le armi, che corre nella sua famiglia ed è un grande appassionato di caccia. Tuttavia, nonostante la famiglia e l’inclinazione per le armi, la strada che vuole intraprendere il giovane Carlo è completamente diversa. Infatti, il ventiduenne fidanzato di Giulia De Lellis si è laureato in Economia Aziendale e Manageriale alla Bocconi di Milano e ha fatto uno stage all’Accademia Militare degli Stati Uniti. Ad oggi lavora alla Bombardier Transportation di Berlino, nelle risorse umane.

Nel 2017 Carlo si è frequentato per qualche tempo con Dayane Mello e sono comparse delle foto che li ritraevano insieme, quando lui aveva appena vent’anni. La relazione come Giulia De Lellis, invece, pare stia andando a gonfie vele e lei ha sempre negato una frequentazione tra i due quando Carlo stava ancora con Dayane. Quest’ultima non sembra aver preso troppo bene la fine della storia con Beretta, tanto da dichiarare: “Adesso ho un trauma enorme. Ho conosciuto altri ragazzi in questi due anni ma non riesco ad affezionarmi, non avevo mai ricevuto una delusione così grande. Ho avuto uomini che hanno fatto di tutto per avermi e invece lui mi ha lasciato per telefono, mi sono sentita non apprezzata e questo mi ha sconvolto la vita. Ho tanti rimpianti, ho lasciato Sofia per stare con lui, mi ha ferito molto. Prima di incontrare lui non sapevo cosa significasse soffrire per amore.”

