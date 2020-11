Giulia De Lellis, la verità su Andrea Damante: “L’ha fatto con tre amiche”

Giulia De Lellis torna a parlare dei tradimenti di Andrea Damante, confermando che sono stati consumati insieme a delle ex amiche.

Giulia De Lellis ha il dente ancora avvelenato per i tradimenti del suo ex Andrea Damante. E come biasimarla, visto che – a suo dire – sono stati consumati insieme a delle ex amiche? Resta da capire chi siano queste ragazze che hanno calpestato la fiducia dell’influencer andando a letto con il dj veronese. Sul web è già partito il totonomi…

La nuova rivelazione di Giulia De Lellis

Le abitudini da Don Giovanni di Andrea Damante non sono più un segreto da un pezzo. Ora però Giulia De Lellis aggiunge un nuovo piccante capitolo alla saga. L’influencer, indispettita e stanca delle accuse sulla sua nuova frequentazione con Carlo Beretta, ha deciso di vuotare il sacco contro il suo ex, svelando dei dettagli mai confermati o resi noti prima. In un lungo sfogo su Instagram, Giulia De Lellis è tornata a ribadire di non aver mai tradito l’ex fidanzato. Anzi, quella che ha subìto un vero tradimento con delle ex amiche è stata proprio lei.

Ipse dixit: “Non mi piace passare per quella che non sono. Soprattutto se l’argomento in questione è una grandissima mancanza di rispetto che io ho subìto sulla mia pelle. E soprattutto con un amico, IO non lo farei neanche al mio peggior nemico. Io mentre sono fidanzata, con un amico assolutamente no, io no, ma magari c’è chi lo fa non io… E ci sono alcune delle mie ex amiche che possono confermare questa cosa!”. Sul web, intanto, circolando sempre più insistenti i nomi delle principali “indiziate”: Sonia Lorenzini e Martina Luchena, entrambe ex protagoniste di Uomini e Donne, e un’amica storica di Pomezia di Giulia, di cui però non è noto il nome.

