Una brutta malattia ha portato via per sempre Gustavo Guillen, attore che ottenne una grande fama anche in Italia grazie alla telenovela ‘Manuela’.

È scomparso nella giornata di ieri l’attore Gustavo Guillen, morto a 57 anni di età. Lui era un interprete molto famoso anche al di fuori dell’Argentina, suo Paese natale, in quanto figurava nel novero delle star delle telenovelas prodotte proprio lì ed esportate in tutto il mondo, Italia compresa.

LEGGI ANCHE –> Nainggolan lutto | muore di cancro la giovane nipote | FOTO

Difatti il suo era uno dei volti principali della soap opera ‘Manuela’, che vedeva tra gli altri interpreti più importanti anche l’attrice Grecia Colmenares. ‘Manuela’ è andata in onda a lungo sulle emittenti Mediaset. Purtroppo Gustavo Guillen è morto a causa dei postumi di un intervento chirurgico per rimuovere un cancro alla prostata del quale soffriva. Dopo l’operazione sono emerse diverse gravi complicazioni che i medici che lo avevano in cura non hanno potuto contenere. Il suo decesso ha avuto luogo in ospedale a La Plata, a poca distanza da Buenos Aires.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Emma Marrone, dedica speciale su Instagram: “Per te mi getterei nel fuoco”

Gustavo Guillen, il decesso avvenuto in ospedale

I giornali argentini riferiscono anche che a Guillen era stato fatto il test di rilevamento del Coronavirus, che aveva comunque dato esito negativo. In ‘Manuela’ l’attore ricopriva il ruolo di Emilio Acosta, la cui voce italiana era da assegnare al doppiatore Vittorio De Angelis. Dal 1991 il suo volto rappresentava una presenza regolare in prima serata su Rete 4. Grande cordoglio sta arrivando da parte di numerosi ammiratori provenienti da tutte le parti del mondo.

LEGGI ANCHE –> Guglielmo Mollicone | morto il papà di Serena uccisa nel 2001