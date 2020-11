Paola Caruso sulla madre biologica: “Aveva bisogno di soldi”

La soubrette Paola Caruso è tornata a parlare della madre biologica, Imma, che l’ha abbandonata dopo il parto.

Paola Caruso è tornata a parlare della sua famiglia d’origine e, in particolare, della signora Imma. La soubrette è riuscita a ritrovare la madre biologica dopo trentacinque anni grazie a “Live – Non è la D’Urso“. La telenovela ha appassionato molto il pubblico del piccolo schermo.

In molti continuano a chiedersi come siano i rapporti oggi tra Paola Caruso e la madre biologica, Imma. In un’intervista rilasciata a Diva e Donna, la soubrette ha specificato che la sua unica madre è Wanda, l’ha donna che l’ha crescita insieme al padre adottivo Michele, scomparso anni fa. La donna, però, continua a provare amarezza nei confronti della sua famiglia d’origine: “L’ho conosciuta, mi ha fatto piacere. Allo stesso tempo dico: dove sei stata per trentacinque anni puoi continuare a stare. La mia vera mamma è una, Wanda. Vale anche per il padre. Quello biologico mi ha generato, ma non me ne frega niente“.

Paola Caruso delusa dai genitori biologici

Paola Caruso ha parlato con franchezza della sua opinione su Imma, la donna che l’ha generata: “Imma? Ho continuato a vederla, ma mi sono resa conto che il suo non era l’amore puro di una madre. Ma la capisco. Ha la sua vita. Ha altri due figli. Mi ha ferito piuttosto altro. Sono stata accusata che era tutto finto, che c’eravamo messe d’accordo. Lei lo sapeva già di essere mia madre, prima del test. È stata lei a cercarmi. Ha voluto farlo sapere dalla d’Urso. Ho appreso che aveva bisogno di soldi“.

Per quanto riguarda il padre biologico, sembra che sia stato un uomo che la signora Imma ha amato quando era ragazza. La loro storia è finita molto presto, ma com’è stato rivelato a “Live – Non è la D’Urso“, sarebbe un famoso ex calciatore. Paola Caruso ha ammesso che è stato un ex portiere famoso negli anni Ottanta, “ma il nome non si può dire, sennò mi fa causa“. La soubrette ha ammesso di essere delusa dallo sportivo, che non ha fatto nulla per incontrare né lei né il nipotino Michele. La donna è stata abbandonata anche dal suo ex compagno, Francesco Caserta, quando ha scoperto di essere incinta.