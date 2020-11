Madre di 13 figli muore per Covid, il commovente omaggio. La donna si è spenta martedì mattina, lasciando un immenso dolore nel cuore della sua compagna di vita e dei suoi bambini.





“Era la spina dorsale della nostra famiglia”, così Kerry Ann ha ricordato sua moglie, recentemente scomparsa a 35 anni a causa del Coronavirus. La donna spegnendosi ha lasciato la sua compagna e i loro 13 figli.

Leggi anche –> Marito morto per Coronavirus | la moglie disperata | “Ridatemi le sue cose”

Potrebbe interessarti anche –> Covid, ragazza 21enne muore a Torino: il virus è sempre più letale

Leggi anche –> Madre prega disperatamente suo figlio di vivere, il giovane muore per Coronavirus

Madre di 13 figli muore per Covid, la moglie le rende omaggio: “Era la spina dorsale della famiglia”

Sonia Partridge aveva solo 35 anni. Eppure il Covid non le ha lasciato scampo. La donna si è infatti spenta nella mattina di martedì, nell’ospedale di North Tees, nel quale era ricoverata da venerdì, lasciando la sua compagna di vita, alla quale era legata da 11 anni e i suoi 13 figli.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Kerry Ann, la moglie della donna scomparsa, 40 anni, ha dichiarato che non potrà mai dimenticare sua moglie. Come si legge su Metro, Kerry ha raccontato che Sonia era stata in passato vittima di bullismo, eppure era riuscita a dare a tutta la sua famiglia la fiducia necessaria per andare avanti sicuri, senza preoccuparsi del giudizio degli altri.

Le due donne vivevano con i loro figli nella contea di Durham, precisamente a Stockton-on-Tees. Kerry sta attualmente studiando all’università per diventare un’ostetrica e ha dichiarato che ora, senza la sua metà, sarà difficilissimo andare avanti e crescere da sola i loro figli. Soprattutto ora che sono stati sfrattati dai proprietari della casa nella quale vivevano insieme. Per coprire le spese del funerale di Sonia è stata aperta una raccolta fondi.