Proteste contro i dati dei decessi da Coronavirus, Bassetti: “I morti in Italia sono molti meno”, critiche anche da Zangrillo.

“Abbiamo sbagliato perché abbiamo contato i decessi in maniera diversa rispetto a tutto il resto d’Europa”. Questa la tesi sostenuta oggi nel suo intervento a L’Aria che Tira, programma di La7, da Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova.

Secondo l’infettivologo, “da quando abbiamo cambiato la metodologia di conteggio dei decessi noi stiamo drammaticamente decrescendo come letalità ma abbiamo un peccato originale che riguarda marzo-aprile, dove chiunque arrivasse in ospedale con un tampone positivo, anche che aveva un infarto, veniva qualificato come morto per Covid”.

Anche Zangrillo come Bassetti: dati su morti da Coronavirus sbagliati

Anche il prorettore dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, Alberto Zangrillo, sulla classifica mondiale che vede l’Italia terza per numero di morti, peraltro con una mortalità molto alta, spiega che il computo è errato. Non si tratterebbe “di una ricerca strutturata secondo regole scientifiche”, afferma. Al contrario, ci si soffermerebbe sui dati accertati e ufficiali. Invece, “è noto a tutti che durante la cosiddetta prima ondata il numero di persone tracciate come positive al Sars-CoV-2 in Italia, primo Paese occidentale colpito, è stato drammaticamente sottostimato”.

La mortalità italiana al 4%, rileva ancora Zangrillo, intervistato da Adnkronos, non considera un altro dato. Infatti, l’Italia “ha una principale caratteristica, credo positiva: la longevità. La percentuale di ultrasettantenni è del 17%, contro circa il 10% del resto d’Europa”. In ultimo, “la modalità di trasmissione dei dati statistici da parte delle Regioni all’Istituto superiore di Sanità è gravata da un fisiologico ritardo, che rende ogni conclusione in merito del tutto inopportuna e intempestiva”. Dunque, vengono criticati i dati pubblicati da alcuni quotidiani, ritenuti non scientifici.