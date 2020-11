La concorrente di Amici 2020 Arianna si è confessata a Martina e ha raccontato della perdita del padre, in cui si è ritrovata la ballerina, anche lei orfana del papà.

La cantante della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi Arianna ha appena diciannove anni e ha già una storia familiare triste e molto dolorosa alle spalle. Oggi si è confessata con la ballerina Martina e ha raccontato di un episodio doloroso del suo passato vicino.

Amici, Martina ha perso il papà in un incidente

Arianna Gianfelici, concorrente della ventesima edizione del talent show di Maria De Filippi, Amici, si è confessata con la ballerina Martina, anche lei orfana di padre, e si è aperta su un episodio doloroso del suo passato:la morte del papà.

Arianna ha perso il padre in un incidente in moto: “Abbiamo fatto un incidente in moto insieme. A lui è preso un infarto mentre guidava. Siamo finiti dentro un burrone“. Martina, che partecipa a questa edizione di Amici come ballerina, ha empatizzato con Arianna essendo lei stessa orfana di padre.

Anche Arianna ha raccontato di suo papà defunto e del fatto che cantare per lei significa anche ricordare e onorare la sua memoria, come quando si è esibita una volta con “Destinazione Paradiso”e ha visto suo papà in lacrime, illuminato dai riflettori, tra gli spalti. Da quel momento è stata la canzone con cui Arianna ricorda suo padre.

Le due concorrenti del talent show di Canale 5 si sono dette di voler partecipare al talent anche per i loro papà, che sarebbero sicuramente fieri di loro.